La Sala Rekalde exhibe la muestra "with(in), with(out) me" de Irati Inoriza, dentro del programa Barriek 2020

Las creaciones de los artistas se exponen en el escaparate de la Sala Rekalde de Bilbao, "un espacio que se transforma temporalmente en una ventana abierta para las experiencias y prácticas plásticas". En esta novena edición del progama Barriek se han mostrado las obras de Natalia Suarez, Claudia Rebeca Lorenzo, Ivan Gómez y ahora finaliza con el trabajo de Irati Inoriza.

La exposición "with(in), with(out) me" de Irati Inoriza se refiere a "la atracción que suscita una imagen, sus significantes (signo) y su efecto (acción)". La propia artista explica cómo inició este trabajo cuando se encontraba, gracias a la beca de artes plásticas de la Diputación vizcaína, en Atenas, para el desarrollo de una residencia artística en A-DASH Space.

"Allí, desarrollando labores de investigación y archivo sobre las corporeidades clásicas en Olimpia (Grecia), localicé la que es probablemente la primera representación del contacto entre dos cuerpos humanos en Occidente", asegura.

Este 'descubrimiento' se produjo, según Inoriza, en una vasija griega que muestra pintado un ejercicio de lucha. La artista asegura que, "a diferencia de cómo se habían representado los cuerpos hasta entonces, en este caso los luchadores que están en contacto no son individuos aislados".

"Son corporeidades que interactúan. Todavía falta por verificar que sea la primera imagen de contacto corporal artística en Occidente, pero la consciencia de su efecto, sea real o ficticia, afectó mi forma de mirar y sentir", señala.

Irati Inoriza asegura que la exposición "with(in), with(out) me", se articula "desde la tensión entre lo performativo (la experiencia compartida), lo real del acontecimiento (la acción objetiva) y la simulación (objeto artístico)".

El dispositivo, presentado a través de varios vídeos, documenta "diversas acciones sobre la lucha de contacto y su ritual clásico", conocida hoy como lucha libre olímpica, representada habitualmente con los colores azul y rojo.

Las acciones han sido realizadas con la colaboración del Club Femenino de Lucha Libre Olímpica de Munoa de Barakaldo y grabadas en la Playa de Larrabasterra en Sopela. La exposición ha sido posible gracias al apoyo y colaboración del Centro de Arte BilbaoArte.

La sala de exposiciones foral, adaptada a todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias para la prevención y seguridad de sus trabajadores y visitantes, ofrece un horario continuo de apertura al público durante julio y agosto, de lunes a sábados de 11.00 a 18.30 horas, "para facilitar el acceso y disfrute de las exposiciones a todos los públicos".

Irati Inoriza, nacida en Balmaseda en 1992, es graduada y con máster en Investigación y Creación en Arte por la Universidad del País Vasco. Completó sus estudios en el Atelier de Performance de T. Ruller en la Universidad Brno University of Technology (República Checa).

Este año 2020 ha sido seleccionada por la Galería Fran Reus para el programa Panorama #03 (Mallorca), ha participado en la exposición colectiva Sare Irekiak en la sala de Juntas Generales de Bizkaia (Bilbao) y será parte de la exposición Volver dentro del cuerpo INJUVE 2019 (Madrid).