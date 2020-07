Tudanca pide "un futuro y un presente" para los jóvenes de la Comunidad

Tras reunirse con el Consejo de la Juventud, Tudanca ha apuntado que hay que trabajar "para que no haya una nueva generación de jóvenes que se tengan que marchar porque no tienen un empleo", mientras añadía que "una comunidad que no es capaz de retener su talento, a sus jóvenes es una tierra que está haciendo algo mal y que no funciona".

"Los jóvenes es lo mejor que tenemos y han hecho un esfuerzo muy importante en esta pandemia para ayudar a los demás en un ejercicio de solidaridad sin precedentes", ha señalado el líder socialista.

Ejemplo que se resume en el Consejo de la Juventud, que "reúne a lo mejor" y que "ha dado un paso adelante para aportar soluciones a los problemas que tiene Castilla y León y tienen que llegar hasta las Cortes para explicar sus propuestas a los parlamentarios".

"Se agradece que en un momento tan crítico como este tengamos propuestas e iniciativas en positivo de cómo ser capaces de salir de una situación muy complicada que ha golpeado a la juventud, que venía ya duramente golpeada por la crisis económica anterior, y que ahora se ha encontrado con una nueva con consecuencias sociales y económicas devastadoras", ha subrayado Luis Tudanca.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, ha recordado que han presentado un documento con 91 propuestas en material de juventud "para potenciar la transversalidad de la juventud" además de solicitar una reunión con los diferentes grupos parlamentarios para "poder dar voz a toda la juventud y trasladar todas sus propuestas".

Asimismo, han presentado la campaña 'Si te proteges, me proteges' para concienciar sobre el uso responsable de la mascarilla y poner en valor todas las acciones que se están llevando a cabo por la juventud en estos meses, porque según Ámez los jóvenes están "en el punto de mira y criminalizados por acciones puntuales" que no les representa quieren romper con esa visión que se está dando.