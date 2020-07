Lucía Rivera denuncia públicamente que le han perdido la maleta: "Es lo peor que me ha pasado en 2020"

Lucía Rivera, la hija de Cayetano Rivera y de Blanca Romero, denunció este jueves a través de su perfil de Instagram la pérdida de su maleta tras coger un vuelo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

La modelo de 21 años lamentó el imprevisto a través de una serie de stories en las que contó todos los detalles sobre lo sucedido. "Supuestamente se la ha tragado la tierra con muchísima ropa dentro y ahora no existe, ha desaparecido", avanzó, asegurando que había estado llorando.

"Me dicen que no la han facturado y yo la vi entrando por la cinta. Tengo toda mi ropa ahí, es la maleta de Louis Vuitton. Estoy muy dolida, creo que es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año", explicó visiblemente molesta.

La influencer contó, además, que dentro de la maleta había guardado "la mayoría de su trabajo", por lo que pidió ayuda a sus más de 161.000 seguidores en la red social.

"Ya decía yo que estaba yendo demasiado bien. El año pasado me robaron el móvil,este año la maleta con toda mi vida ahí. He estado desde las seis de la mañana moviendo hilos, por ahora imposible", sentenció.