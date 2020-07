Emma García se sincera sobre su relación con Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Emma García está a punto de comenzar sus vacaciones y dejará Viva la vida temporalmente en las manos de su presentadora anterior, Toñi Moreno. Aun así, ella pensaba que su sustituta de verano sería Terelu Campos, quien es colaboradora habitual del magazine de fin de semana de Telecinco.

Además de la hija mayor de María Teresa Campos, otros miembros de la familia que son tertulianos en el programa son su hija Alejandra Rubio y su hermana Carmen Borrego, y sobre ellas se ha pronunciado la presentadora en una entrevista con Lecturas.

"Las Campos son muy diferentes y muy graciosas las tres. Con Carmen sintonizamos enseguida, con Terelu nos costó más pero estoy encantada con las dos", confesó.

Las dos celebrities tienen horas frente a las cámaras, pero la nieta de María Teresa Campos es una de las apuestas más novedosas de Viva la vida pues está ganando más presencia en los medios.

"Alejandra cada vez está más cómoda, tiene mucha personalidad, me gusta", se sinceró Emma García. "Es tímida, no hablamos mucho, no nos da tiempo pero cada vez la veo más relajada y más ella. Tiene un humor que me recuerda a Carmen".