Renfe amplia l'oferta entre Madrid i València amb un nou servici AVE

Davant un increment de la demanda de viatgers, dos nous trens AVE, un amb eixida de València a les 12.40 i l'altre amb eixida des de Madrid a les 17.45 hores circularan diàriament. Açò suposa una oferta global d'Alta Velocitat de 14 trens AVE, set per sentit, i un Alvia per sentit, arribant així a les 5.700 places diàries.

Durant el viatge en el tren, és obligatori l'ús de mascaretes per part de tots els viatgers. Així mateix, per raons de seguretat sanitària, no es presten els servicis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa, i venda d'articles. Renfe distribuirà toallitas desinfectants als seus viatgers a bord i ha reforçat les mesures d'higiene i desinfecció en tots els seus trens.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir als viatgers màxima confiança a l'hora de viatjar i recuperar, així, els seus hàbits de mobilitat en transport ferroviari.