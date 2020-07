El PSOE lamenta que se hayan perdido 7 meses en la ley del Mar Menor aunque destaca que actualmente es "la mejor"

"No es la ley que nosotros habríamos hecho, pero es la mejor ley posible en estos momentos", ha asegurado. No obstante sí que ha lamentado que se hayan perdido 7 meses en esta ley. Según ha indicado, la "persistencia" de su partido "ha posibilitado el acuerdo para el texto de la ley, porque lo que hemos introducido en el contenido es prácticamente lo mismo que planteamos al Gobierno regional en diciembre de 2019 antes de la aprobación del decreto, y, sin embargo, en aquel momento el Ejecutivo de López Miras no lo aceptó".

Desde diciembre del año pasado, cuando se presentó el decreto ley, ha informado que han mantenido reuniones con expertos, científicos, y colectivos, "que nos han insistido mucho en la necesidad de un acuerdo político y social lo más amplio posible".