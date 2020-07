Tres de cada cuatro empleados públicos trabajan ya de forma presencial en la Administración General del Estado en Aragón

Por provincias, en Zaragoza hay 3.453 efectivos presenciales y 778 no presenciales; en Huesca, 517 presenciales y 146 no presenciales, y en Teruel, 451 presenciales y 59 no presenciales, conforme los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Aragón.

Al finalizar el estado de alarma y con la entrada en la nueva normalidad, el trabajo en modalidad presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya tres cuartas partes y la modalidad no presencial, una.

La ministra Carolina Darias suscribió con los sindicatos CSIF, UGT y CIG el 17 de junio el acuerdo sobre las medidas para la nueva normalidad, de aplicación en la Administración General del Estado en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad.

PERSONAL EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO

El personal que presenta síntomas compatibles con COVID-19, o que está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por el virus o por encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona afectada, se reduce a 488 efectivos (0,27%), de los que 2 están en Aragón.

Los aislados hoy no llegan al 8% de los que había en abril, cuando llegaron a registrarse hasta 6.203 efectivos.