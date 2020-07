El Consell Valencià de la Joventut alerta de "retallades de fins al 50%" en alguns consells locals de la Comunitat

Sobre aquest tema, la presidenta de l'organisme autonòmic, Pilar Blasco, recalca que els consells locals de joventut "aporten un punt de vista jove, crític i necessari, diferent a la lògica de l'administració adulta".

A partir de "diverses informacions rebudes d'alguns consells locals", el Consell Valencià de la Joventut demana que "es tinguen en compte les necessitats de les persones menors de 30 anys en cada territori, sobretot després si es fera palés la vulnerabilitat del col·lectiu en qualsevol crisi econòmica".

"És important entendre -prossegueixen des de l'entitat- que els consells de joventut, com a representants de la joventut del seu àmbit territorial, volen participar en els debats i decisions que els afecten directament com a joves. I cal fer efectiva eixa implicació com arreplega la llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut".

Malgrat que en alguns casos ha sigut "una decisió dialogada i consensuada, com és el cas de Quart de Poblet, alguns consells han vist retallat el seu pressupost provinent dels ajuntaments en quasi un 50% amb les conseqüències que comporta a nivell de despeses d'estructura".

Des del Consell de la Joventut asseguren que "en el cas d'Alacant, també ha desaparegut la línia de subvencions per a entitats juvenils i s'ha vist afectat el pressupost per a elaborar l'estudi de joventut, en un moment en el qual és més important que mai conéixer la situació de la joventut".

Les entitats juvenils denuncien que, quan "hi ha situacions d'emergència i crisi, les polítiques de joventut són les primeres en patir retallades o veure els seus servicis i espais alterats, una problemàtica que no solament afecta les entitats juvenils, sinó les pròpies administracions i regidories de joventut".

Afigen que els consells locals de joventut, en una resolució aprovada per l'assemblea general del Consell Valencià de la Joventut, reivindiquen el seu paper i la necessitat de participar dels espais de debat d'aquelles mesures que afecten la joventut. Alguns consells, com el d'Ontinyent, apunten que, en moltes ocasions, la informació "no arriba a temps o pels canals adequats, la qual cosa limita la seua participació".