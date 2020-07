La Generalitat refarà els plecs de les ajudes a caixers en zones despoblades per a adaptar-los a la "crisi Covid"

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres que queda sense efecte la convocatòria d'ajudes destinades a incentivar la prestació de servicis bancaris bàsics, principalment amb la instal·lació de caixers automàtics, en municipis i nuclis despoblats de la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions preveien un màxim d'11.000 euros a l'any per caixer amb una borsa plurianual total de 5,9 milions.

Sobre aquest tema, fonts de l'administració han explicat que "la prioritat del Consell és, per mitjà de la Direcció general de l'Agenda Valenciana Antidespoblació, és engegar "com més prompte millor una iniciativa en benefici dels municipis xicotets i en zones despoblades, que pateixen el problema de l'exclusió financera".

Així mateix, incideixen que "existia un risc important que l'actual convocatòria, del 5 de març, quedara deserta atés que les condicions econòmiques no s'ajusten ja a la gravíssima crisi generada per la Covid".

"MILLORES"

Per açò, apunten, "i per a agilitzar el procés, s'ha decidit anul·lar la convocatòria, que havia quedat desfasada, i refer els plecs per a millorar les condicions i adaptar-les al context actual de crisi Covid, assegurant la màxima participació de les entitats financeres".

Entre les millores que s'introduiran, s'han flexibilitzat condicions com el model de caixer, que serà el que tinga homologat i instal·lat en les seues oficines cada entitat financera, o el nombre d'hores d'atenció presencial, que també podrà fer-se de forma telemàtica. Així mateix, ja no exigirà que els caixers operen obligatòriament amb llibreta, avancen les mateixes fonts.

"Es tracta que no quede desert el procés i calga tornar a començar de zero. Per aquest motiu la nova convocatòria, ajustada a les condicions actuals, tinga la finalitat última de poder oferir a les localitats afectades per la despoblació aquest servici en el menor temps possible", conclouen.