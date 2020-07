El jutge autoritza la Guàrdia Civil a investigar les ajudes a Francis Puig a Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó

Així es desprèn d'una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el jutge -qui investiga un presumpte frau en ajudes al foment del valencià després d'una querella del PP- admet les diligències reclamades per la Fiscalia Anticorrupció sobre Francis Puig i els seus socis, els Adell Bover. El jutge acorda que es remeta a la Guàrdia Civil tota la documentació recaptada per a comprovar si les despeses subvencionables declarades coincideixen amb els expedients aprovats.

La Fiscalia va demanar al jutjat que li autoritzara a consultar totes les dades que guardaren relació amb els fets investigats i que es trobaren en qualsevol dels registres públics. Es referia als expedients administratius de les subvencions concedides per part de la Generalitat Valenciana a Mas Mut S.L. i Comunicacions dels Ports durant els anys 2015 a 2018, inclosos els plans de control i les mostres del material publicat per aquestes societats.

Així mateix, el ministeri públic va al·ludir a les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya a les mateixes mercantils en el mateix període de temps; així com les del 2019 a aquestes i a Canal Maestrat S.L.

I en aquesta línia, la fiscal es referia també a subvencions concedides pel Govern d'Aragó -que no obren en la causa- a Mas Mut S.L., i exposava que atés que es desconeix la finalitat de les mateixes i si pogueren estar relacionades amb les investigades en aquesta causa, s'havien de recaptar.

En concret, demanava dirigir-se al Departament de Desenvolupament Social i Sostenibilitat del Govern perquè remetera al jutjat els expedients de dos subvencions concedides a Mas Mut S.L. L'any 2018 li van atorgar dos ajudes per import de 19.664 euros i 13.364.

Una vegada obtinguda aquesta documentació, Fiscalia demanava que es remetera a la Brigada de la Policia Judicial per a comprovar si les despeses subvencionables declarades coincideixen o no amb les incloses en els expedients analitzats en aquest procediment.

EXPEDIENTS A EMPRESES D'ADELL BOVER

D'altra banda, en el seu escrit, Fiscalia advertia que no constaven units al procediment els expedients administratius de les subvencions concedides a les empreses administrades per Enrique Juan Adell Bover, excepte la documentació remesa per l'Agencia Antifrau.

Es referia a subvencions per al foment del valencià en els mitjans de comunicació a les següents societats: Canal Maestrat durant els anys 2015 a 2018; Kriol Produccions S.L. durant els anys 2017 i 2018; i TV CS Retransmissions S.L. entre el 2015 i el 2017.

Per aquest motiu, requeria que es demanaren aquests expedients a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Reclamava, per agilitat, que la informació fora recaptada per la Policia Judicial, qui podria acudir a la seu de l'organisme públic per a arreplegar-la.

LA CAUSA

La causa es va iniciar arran d'una querella interposada pel PP contra Francis Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, i Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, per les ajudes al foment del valencià.

En total, ha presentat fins a tres ampliacions de querella. En la inicial s'al·ludia al fet que Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions van rebre ajudes al foment del valencià -més de 400.000 euros en subvencions des del 2015- "sense cap tipus de control".

Amb posterioritat, la va ampliar a les ajudes a mitjans de comunicació vinculats a Enrique Juan Adell Bover, la família dels quals és propietària de diverses empreses receptores de subvencions i a qui situen "com a soci" de Francis Puig. El PP els acusa d'utilitzar un entramat empresarial per a defraudar 1.215.396 euros a diverses administracions i situa el frau global en uns 2 milions d'euros.

En la tercera i última ampliació, el PP feia referència al fet que les empreses de Francis Puig van poder rebre diners de subvencions donades per la Diputació de Barcelona -Comunicacions Els Ports hauria obtingut 150.000 euros de la diputació per mitjà de Xarxa Audiovisual Local S.L.-.

El jutge va obrir una investigació i tenia previst prendre declaració en qualitat d'investigats Puig i a Trenzano al desembre, però finalment es van suspendre els interrogatoris a petició d'Anticorrupció, que va demanar la pràctica de noves diligències.