El Botànic planteja reversions, fiscalitat verda i lluita contra el frau en la seua proposta per a la reconstrucció

El document, de 27 pàgines, està dividit en tres apartats, com la comissió per a la reconstrucció (economia, polítiques socials i sanitat) i en cadascun d'ells s'aborden polítiques a desenvolupar per àrees.

En l'àmbit sanitari advoca en primer lloc per augmentar la inversió en la sanitat pública, dignificar les condicions de treball dels seus empleats i recuperar la gestió pública en els àmbits privatitzats.

S'al·ludeix a la recuperació de la gestió de les concessions que acaben contracte, tant de departaments com de servicis sanitaris (ressonàncies, diàlisis) i valorar la possibilitat i el cost en el cas d'aquelles amb contracte vigent.

A més, aposta per augmentar les plantilles sanitàries, consolidant progressivament les places habilitades per a lluitar contra la Covid-19, així com per elaborar un pla de provisió de material sanitari de protecció que garantisca una reserva estratègica basat en la fabricació de proximitat.

El document arreplega també la necessitat de mesures organitzatives per a frenar una segona onada, entre elles mantindre els circuits diferenciats per a pacients amb i sense Covid; reorganitzar centres per a garantir la normal assistència en època de pandèmia; protocols quirúrgics amb major presència de cirurgia sense ingrés; mantindre el triatge telefònic i consultes telemàtiques per a alleugerir urgències i mantindre els hospitals de campanya fins que hi haja vacuna o tractament.

Reclama ampliar el Pla Òptima 2020-2023, prioritzant la contractació de personal propi per a reduir la llista d'espera, garantir l'accés a les mascaretes gratuïtament a la població amb menys recursos, un Pla d'Emergències de Salut Pública davant de les epidèmies i ordenar l'Atenció Primària perquè puga atendre residents en centres sociosanitaris i una major coordinació amb els servicis socials.

També es demana reconéixer el dret dels residents en eixos centres a la cobertura integral sanitària pel sistema sanitari públic i adequar el nombre de professionals a les necessitats de la població adscrita a cada centre.

ECONOMIA

En l'àmbit de l'economia, un dels aspectes en els quals s'incideix és la lluita contra el frau fiscal, estudiant les taxes d'economia submergida, frau i evasió fiscal per a identificar els impostos, comarques i sectors més afectats. A més, el document aposta per augmentar el treball de la inspecció laboral i de l'administració valenciana per a detectar les injustícies.

Quant a la fiscalitat, advoca per una major progressivitat i explorar les possibilitats en els trams autonòmics de l'IRPF, així com establir en l'impost sobre transmissions patrimonials una tarifa amb diferents trams per a les transmissions de grans fortunes.

Contempla també la revisió i reordenació de deduccions autonòmiques tenint en compte la capacitat econòmica dels diferents tipus de contribuents, la implantació de nous impostos propis especialment en l'àmbit de la fiscalitat verda, beneficis fiscals per a emprenedors, cooperatives i empreses d'economia social i per a fixar població en zones rurals despoblades.

Respecte al finançament, el Botànic vol reafirmar les reivindicacions de reformar de forma immediata el sistema, mecanismes transitoris fins que això ocórrega, reconeixement del deute històric i compensació d'eixe dèficit. Mentrestant, demana suspendre el pagament dels interessos del deute generats pel FLA.

El document inclou propostes per sectors, com l'aposta pel comerç i l'agricultura de proximitat, la necessitat de relocalitzar la indústria i potenciar la seua digitalització, garantir la seguretat de turistes i també dels treballadors vinculats al turisme, així com un pla d'incentius per a fomentar l'ocupació en temporada baixa.

Reprogramar les activitats culturals de la Generalitat de ReaCtivem per a garantir la càrrega de treball del sector durant el 2020, augmentar ajudes a autònoms, avançar cap a models de reducció de la jornada laboral, més inversió en R+D+i i promoure la mobilitat a peu, amb bici o patinet, a més de l'oferta de transport públic són unes altres de les mesures que es plantegen.

Pel que fa a l'urbanisme, aposta per que es tinguen en compte els criteris d'afectació de la pandèmia, reduint la densitat de població en nuclis concrets o dissenyant espais urbans adaptats a les recomanacions de distància física.

POLÍTIQUES SOCIALS

En l'àrea social el document aposta per revisar el model d'atenció residencial de majors, persones amb diversitat funcional i trastorn mental "des d'un lideratge públic". Proposa un pla d'infraestructures de servicis socials que permeta superar el dèficit existent en places, una major coordinació entre el sistema sanitari i els servicis socials, incrementar les ràtios de personal i millorar les condicions laborals d'aquest personal.

També advoca per crear una xarxa única i coordinada de residències de majors i amb discapacitat que afavorisca la gestió i permeta actuar de manera més ràpida davant una pandèmia.

Defèn, així mateix, un pla de vivenda per a joves i assegurar l'educació presencial amb tots els recursos i suports necessaris.