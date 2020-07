El 9,8% dels treballadors de la Comunitat Valenciana està en ERTO

El 9,8% dels treballadors de la Comunitat Valenciana estan afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) sobre el total d'afiliats a la Seguretat Social, el sisé major percentatge del país i per sota de la mitjana, que se situa en el 9,9%, segons l'informe 'Recuperació del mercat laboral en titulars' elaborat per Randstad.

A Espanya, fins a finals d'any una mitjana d'un milió de treballadors seguiran en ERTO i no es descarta que la taxa d'atur puga superar enguany el 20%, ha advertit el director de Randstad Research, Valentín Bote, durant la presentació de l'estudi.

El document mostra un panorama negatiu del mercat laboral, encara que amb signes de recuperació al maig i juny. Així, destaca que actualment hi ha 4,1 milions de treballadors afectats per la crisi laboral, un milió menys que al maig, i que els afectats per ERTO s'han reduït un 46% respecte a abril.

Dels 4,1 milions de persones que es troben afectades per la crisi laboral, 795.145 han perdut la seua ocupació, 1.830.664 estan afectats per ERTO i 1.469.135 són autònoms amb una caiguda d'ingressos tal que han sol·licitat ajuda a l'Estat.

No obstant açò, Randstad destaca que en un sol mes, el volum de persones afectades per la crisi laboral s'ha reduït en un 20%, és a dir, un milió de professionals han pogut eixir d'aquesta situació.

Quant als afectats per ERTO, des d'abril, moment en el qual un major volum de treballadors estaven acollits a aquesta ferramenta (3,39 milions), el seu nombre s'ha reduït un 46%, de manera que 1,56 milions de professionals ja no estan en ERTO.

D'aquesta manera, queden 1,83 milions de treballadors que encara no han tornat al seu treball, la qual cosa suposa que un de cada deu treballadors afiliats a la Seguretat Social es troba en un ERTO.