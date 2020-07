PP pide a Espadas el "fin de las puestas en escena" y "medidas reales" para turismo y economía

Pérez se ha mostrado de este modo tras firmar en el Real Alcázar, junto a Espadas y a los portavoces de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, y de Cs, Álvaro Pimentel, el acuerdo alcanzado en la comisión para la reactivación social y económica y el impulso del empleo con medidas para los sectores del turismo y de la hostelería.

El concejal 'popular' ha indicado que "ha pasado el momento del marketing y debe llegar el momento de adoptar medidas reales para la reactivación de Sevilla" ya explicado que "el PP es un partido de corte institucional que siempre defenderá los intereses de Sevilla, prueba de ello es que gracias al PP se han aprobado el 80 por ciento de los acuerdos del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o de los acuerdos de Pleno". "Siempre apoyamos y defendemos los acuerdos que sean importantes y beneficiosos para el funcionamiento de la ciudad", indica.

Pérez asegura que ha acudido al acto en el Alcázar "por cortesía y por consideración, por no trasladar una imagen de confrontación política y de no apoyo al sector turístico", ya que considera que "este acto sobra". "Hay que trabajar más y más rápido en propuestas para la reactivación económica de Sevilla y no perder el tiempo en diferentes actos como este o como el celebrado hace pocas semanas en las Setas de la Encarnación", incide.

Al respecto, el portavoz popular ha recordado que "desde el PP hemos preguntado el coste que ha supuesto a las arcas municipales la presentación del Plan 8 a finales de junio en las Setas de la Encarnación, así como el impacto que ha tenido dicha presentación y la campaña, ya que a día de hoy no alcanza ni las 150 visualizaciones en Youtube". "Queremos saber el detalle de cada uno de los gastos del gran montaje de marketing de un acto que no sirvió para la promoción externa de la ciudad sino solo para autopromoción del alcalde", indica, añadiendo que la firma de un acuerdo entre los mismos que ya estábamos implicados en el trabajo por el turismo de Sevilla podría haberse hecho en el Salón Colón "a coste cero".

Además, ha subrayado que "resulta intolerable la ausencia de medidas de apoyo directo a empresas del sector turístico, muchos autónomos y pymes del sector del turismo no van a poder sobrevivir a los meses de verano, temporada baja en Sevilla, si no reciben apoyo y ayuda de la administración". "Asumimos este pacto y este acuerdo para que haya paz pero no consentimos que no contemple ayudas para los empresarios del sector ni que haya ni una sola medida económica", ha reiterado, insistiendo en que "hay miles de empresas esperando ayudas".

"Para obtener una ayuda de tu ayuntamiento depende de la misma circunstancia de que te toque una lotería o un cupón, salvo que en la lotería tu escoges el número y en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, te lo asigna el gobierno", sentencia.

ESPADAS Y LA COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DEL PARLAMENTO

De otro lado, ha afirmado que "no puede entender" cómo Espadas no ha asistido a la Comisión de Recuperación del Parlamento de Andalucía, "siendo el máximo responsable de la ciudad". "Espadas debe velar por los intereses de la ciudad y, por tanto, de los sevillanos, debe manifestar su lealtad al Parlamento andaluz y más tratándose de una Comisión para la Recuperación de Andalucía", recalca.

Pérez ha señalado que "la buena forma y lealtad institucional se demuestra en los actos y, en este caso, el alcalde de la ciudad no ha estado a la altura que los sevillanos se merecen". "Espadas debía acudir a esa comisión parlamentaria y compartir las propuestas de la capital de Andalucía siempre debe velar por los intereses de la ciudad", añade.