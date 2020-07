Coronavirus.- Un total de 30 municipis valencians sumen nous positius durant el cap de setmana

Així es desprèn de les dades desagregades que facilita la Generalitat (actualitzades a 13 de juliol), en els quals s'aprecia com el ritme de contagis augmenta en la capital (el cap de setmana passat van ser 11, i del dilluns al dijous, 15), mentre que Foios duplica el total de casos que ha tingut des de l'inici de la pandèmia a causa d'un brot familiar.

Aquesta localitat de l'Horta Nord comptava fins a la setmana passada amb a penes huit casos: set detectats abans de juny i un més a la fi d'eixe mes. No obstant açò, durant el cap de setmana ha sumat 12 nous casos, amb el que el total ascendeix a 20.

Els focus declarats aquest dilluns a Borriana i Santa Pola també s'aprecien en les dades per municipis. Així, en la primera hi ha set casos nous, que porten el total a 304, mentre que en la segona hi ha quatre casos més, amb el que suma 71 casos des de l'inici de la pandèmia. Santa Pola no tenia casos nous des de finals de maig.

La resta de municipis que compten nous positius són Alacant (4), Castelló de la Plana (3), l'Alcora, Morella, Rafelbunyol i Utiel (2), i Alcalà de Xivert, Alcàsser, Alfafar, Benidorm, Burjassot, Elx, Gandia, l'Alfàs del Pi, la Vall d'Uixó, Llíria, Manises, Massamagrell, Montcada, Museros, Oriola, el Pilar de la Foradada, Quartell, Torrevella, Vinaròs i Xeraco sumen un cadascun.

Diversos municipis que registren nous casos aquest cap de setmana portaven setmanes sense tindre nous contagis. És el cas de l'Alcora, que suma dos (13 des del principi de la pandèmia) després de no tindre casos des de final de maig. Alcàsser, l'Alfàs del Pi i el Pilar de la Foradada tenen una situació similar, igual que Xeraco, que aquest cap de setmana ha sumat el seu segon cas de coronavirus des que va començar la pandèmia.

En total, les 10 localitats més afectades pel coronavirus des que es va iniciar la pandèmia són València (2.264), Alacant (871), Castelló (459), Elx (414), Benidorm (412), Borriana i Torrent empaten amb 304, Torrevella (273), Alcoi (253) i Vila-real (223).

62 LOCALITATS TENEN CASOS RECENTS DE CORONAVIRUS

En total, 62 localitats tenen casos recents de coronavirus, és a dir, que s'han detectat en els últims 14 dies. El municipi que més té és València, amb 52 casos, que és la xifra més alta des del 17 de juny (quan hi havia 64).

Per darrere, Castelló de la Plana té 14 casos recents; Burjassot i Foios, 12 cadascun; Borriana, huit, i Elx i Benidorm, set.

A més, Alacant té sis casos detectats recentment; Mislata, cinc; Llíria, Requena, Santa Pola i Utiel, quatre; Gandia i Vila-real, tres; Alfafar, Benicàssim, Elda, l'Alcora, la Pobla de Vallbona, Massamagrell, Museros, Peníscola, Rafelbunyol, Torrent, Vinaròs i Xàtiva, dos.

Alaquàs, Alboraia, Alcalà de Xivert, Alcàsser, Aiora, Benicarló, Biar, Callosa d'en Sarrià, Callosa de Segura, Carcaixent, Crevillent, Dénia, Finestrat, l'Alfàs del Pi, la Vall d'Uixó, Manises, Miramar, Montcada, Morella, Novelda, Oriola, Paiporta, Paterna, Pedreguer, Petrer, Picassent, el Pilar de la Foradada, Quart de Poblet, Quartell, Sant Joan de Moró, Sedaví, Torrevella, Villena, Xeraco i Xirivella tenen un cas recent de coronavirus.