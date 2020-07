Fiscalia demana arxivar la causa contra Trenzano per la justificació de les ajudes a empreses de Francis Puig

Així figura en l'escrit que el fiscal ha presentat el jutjat, al qual ha accedit Europa Press, en el qual s'assegura que "malgrat els reiterats esforços de la querellant" -la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz,- "per confondre a l'instructor, res té a veure la present causa amb uns suposats delictes de malversació, prevaricació i contra la Hisenda Pública, que pel que sembla se segueixen en un altre jutjat".

En aquest procediment s'investiga si va haver-hi falta de veracitat en un document datat el 2018 i firmat per Trenzano que assegura que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig.

En opinió del ministeri públic, "en absolut s'ha acreditat que el contingut de l'escrit de 6 abril del 2018 firmat per l'investigat, en la seua condició de director general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, no responga a la realitat, confonent la querellant les actuacions de control al fet que es refereixen en eixe escrit amb els plans de control, que no s'esmenten en el mateix".

Recorda el fiscal que el jutjat ja va acordar el sobreseïment provisional de la causa i que eixa decisió va ser revocada per interlocutòria de l'Audiència Provincial de València. "És d'assenyalar -precisa- que aquesta interlocutòria, sobre la base de la inicial resolució impugnada, no es planteja si el contingut de l'escrit del querellat és contrari a la realitat, sinó que ho dona per fet pel que afirma, equivocadament, l'instructor".

Doncs bé, resumeix el fiscal, la raó que es va donar per a la revocació del sobreseïment és "perquè falta saber si eixa inobservança a la veritat va ser conscient o voluntària", així com si "pretenia encobrir certes conductes".

DECLARACIÓ D'UN TÈCNIC

Sobre aquesta qüestió, la Fiscalia es refereix a la declaració testifical de l'autor material de l'escrit (tècnic cap del departament) aclarint que "va ser ell l'autor de la carta, que el contingut de la mateixa és cert, explicant amb detall el procediment de control de les subvencions".

"Però el que és més important: que ell, com a tècnic, va elaborar la carta, que segons ell respon a la veritat, i la va presentar a l'investigat qui, des del seu càrrec polític, va firmar el que el tècnic li va dir. El cas estrany seria que haguera fet el contrari", assevera el fiscal.

I recalca: "No s'ha acreditat, de cap manera, intenció falsària o d'encobriment de conducta aliena. Aquestes intencions solament apareixen en l'escrit de la querella, sense justificació acreditativa alguna".

Afig el ministeri públic per a argumentar la petició d'arxiu que la interlocutòria d'incoació de procediment abreujat, "a pesar de dedicar quatre folis a la narració dels fets, no explica en absolut per què considera que va existir un ànim subjectiu d'encobriment de conductes i inobservança conscient i voluntària de la veritat, com li exigia l'Audiència Provincial, limitant-se a narrar per què considera que el contingut de la carta és inexacte".

Cal recordar que, per la seua banda, el PPCV sol·licita en aquesta causa una pena de sis anys de presó per a Rubén Trenzano per una suposada falsedat en la justificació d'ajudes a les empreses vinculades a Francis Puig.