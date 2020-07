L'IVAJ convoca ajudes d'1 milió per a activitats del programa de joventut d'entitats locals

Les ajudes, que es poden sol·licitar fins al 7 d'agost, van destinades a activitats, organitzades per entitats locals d'àmbit inferior a la província per a propiciar la participació de joves d'entre 12 i 30 anys, d'acord amb l'article 2 de la Llei de Polítiques integrals de joventut, segons la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les activitats d'oci educatiu subvencionables per part de l'IVAJ són les trobades en els quals participen joves de més d'un municipi; les activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups estables de joves i les activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.

Així mateix es podran sol·licitar ajudes per a activitats extraordinàries organitzades com a conseqüència de la situació creada per la Covid-19, incloses les realitzades després de la finalització de l'estat d'alarma.

A més de programes d'oci educatiu, les entitats locals podran accedir a ajudes per a les activitats i cursos de formació de promoció del voluntariat jove; per als programes d'aprenentatge-servici i per a les activitats de Forum Jove.

Seran subvencionables les despeses corrents i de personal derivats de les activitats, així com les despeses derivades d'assegurances relacionades amb la seua realització.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de forma telemàtica, mitjançant el model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica de la Generalitat.