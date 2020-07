La emotiva dedicatoria de Alejandro Sanz a su hija Manuela

El cantante Alejandro Sanz recibió este jueves en el Palacio de Cibeles de Madrid, sede del ayuntamiento, un reconocimiento a su trayectoria profesional, así como por su especial vinculación a Madrid. El artista se deshizo en agradecimientos hacia su ciudad y su barrio, Moratalaz, y también dedicó unas bonitas palabras a su hija Manuela, presente en el acto.

"He vuelto a mi barrio y al puente en el que pedí que me pudiera dedicar a la música. Se me cumplió, así que puedo afirmar que ese puente tiene algo de mágico, como Madrid, que tiene magia y no importa cuánto tiempo pases fuera, porque siempre te recibe con el abrazo abierto y así lo digo en todas partes: que es de las ciudades que mejor reciben en el mundo", agradeció el músico.

Acto seguido, se dirigió a su hija Manuela: "Es muy emocionante que esté mi hija aquí y mi pareja. Mi hija, que llegó ayer de México, que vive allí... El acentito se le ha estropeado un poquito, pero no sabes qué contento estoy de que estés en un día tan importante para mí, aquí en tu ciudad, que también es tu ciudad", le ha dicho.

El pasado domingo, Sanz sorprendía a sus seguidores con un concierto en un puente de la M-30, bautizado como Corazón partío, donde interpretó la conocida canción, así como la también conocida Viviendo deprisa.

Durante el acto del jueves, en el que se ha podido ver un pequeño resumen del concierto del pasado domingo, se le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y de una imagen del momento.

"Este es un homenaje que me llevaré siempre; espero ser un buen embajador de Madrid", ha señalado Sanz, a lo que el alcalde, Martínez-Almeida, no ha dudado en suscribir que lo ha sido "desde que hace 30 años empezó a fraguar sus éxitos", "madrileño de Moratalaz" para ser más exactos, en "esta ciudad que nace en los barrios y que se nutre de gente con sueños por cumplir".