Detingut després de trencar la barrera d'un pàrquing i eixir amb cotxe sense pagar a València

Les investigacions es van iniciar a mitjan abril en tindre coneixement els agents que un home, per a eixir d'un pàrquing de la capital valenciana en el qual havia aparcat el cotxe durant una setmana, havia fracturat el braç de la barrera i cremat el motor de la mateixa, explica la Prefectura Superior en un comunicat.

Els policies van esbrinar que el sospitós s'havia marxat sense pagar l'import d'estacionament que ascendia a uns 30 euros, així com que els danys causats estaven valorats en uns 3.000.

A més, van donar amb la identitat del conductor del vehicle -que no era el propietari- i que finalment es va presentar en dependències policials, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de danys.

L'arrestat, de nacionalitat espanyola i amb antecedents policials, després de ser sentit en declaració va ser posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'Autoritat Judicial quan per a açò fora requerit.