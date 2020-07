Películas asiáticas muy recomendables

2



Mika es una chica normal, buena estudiante, que vive una vida tranquila en el instituto. El último día antes de las vacaciones de verano, Mika pierde el móvil, que más tarde encuentra bajo extrañas circunstancias; todos los números de su agenda han sido borrados, excepto uno; el de un chico que no para de llamarla. Éste se niega a decirle quien es, pero aún así, se irán haciendo amigos poco a poco durante todo el verano hasta que, el primer día de clase, decide presentarse. Y no es otro que Hiro, un "delincuente" del colegio, que hará cambiar la forma que Mika tiene de verle hasta que terminan enamorándose. Sin embargo, no todo es positivo, ya que la vida de los dos se llenará de problemas como violaciones, bullying, embarazo de una menor, y muchas más tragedias que les seguirán durante toda su relación.