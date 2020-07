Oltra treballa per a revertir la residència d'Alcoi en la qual van morir 73 persones

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives estudia la reversió de la residència de DomusVi a Alcoi (Alacant), en la qual durant la pandèmia per coronavirus van morir 73 persones.

Segons han assegurat fonts de la Conselleria, consultades per Europa Press, referent a la notícia avançada aquest dijous per Valencia Plaza, s'han mantingut converses amb DomusVi per a explorar la tornada de la residència a la gestió pública.

En eixe sentit, han assegurat que en aquests moments es treballa a tancar una reunió per a finals d'aquest mes de juliolo principis d'agost en la qual abordar la qüestió.

Les fonts consultades han incidit que DomusVi va obtindre la concessió per un Consell del PP el 2002 per un termini de 45 anys, de manera que encara li restarien 27 de concessió.

No és "fàcil"

Per la seua banda, l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, ha incidit que la reversió no és un procés "fàcil" però sí que està "sobre la taula", perquè la vicepresidenta del Consell "comparteix aquesta preocupació".