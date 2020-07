Cvirus.- La Comunitat no decretarà l'obligatorietat de la mascareta però sí el confinament si hi ha contagi social

Així ho ha assenyalat aquest dijous la consellera Ana Barceló en roda de premsa per a informar sobre les mesures adoptades en relació amb la nova normalitat a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha explicat que la Conselleria de Sanitat "no contempla en absolut" l'ús obligatori de la mascareta com a Catalunya ja que considera que és una mesura que no és necessària donada l'actual taxa de contagi de la Comunitat Valenciana: 1,72 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies davant dels 4,99 casos de mitjana nacional.

Per contra, sí que es recorrerà a "tots els mecanismes" possibles per a no perdre la traçabilitat d'un brot si hi ha un contagi comunitari, entre ells el confinament d'una part de la població com ha ocorregut a Lleida per a tractar d'"encapsular" el repunt.

No obstant açò, ha recalcat que tots els brots que s'han registrat a la Comunitat Valenciana són familiars i no socials, inclòs el de Castelló, que afecta els membres de "tres famílies que es van reunir per a celebrar Sant Joan i que a més es va produir com a conseqüència d'una persona que va vindre de Lleida, per tant és un cas importat".

D'aquesta manera, es farà el pas d'aplicar un confinament quirúrgic quan es detecte un contagi social que "impedisca fer un seguiment o quan es desconega el pacient zero, que no és la situació actual dels brots de la Comunitat", per a tractar d'"encapsular" el repunt i que no s'estenga. "Aleshores sí que es poden utilitzar tots els mecanismes perquè eixe brot no traspasse i passe a ser major, però ara no és el cas", ha insistit.

Barceló ha confirmat que no s'ha detectat cap brot sorgit d'alguna festa de joves, encara que ha lamentat "les imatges gens gratificants que s'han vist de relaxació de mesures".

PROTOCOLS PER A IMMIGRANTS I TURISTES

Així mateix, ha assenyalat que la conselleria ofereix espais segurs on poder passar la quarantena a les persones que no tinguen una residència en la qual es garantisca que puga complir amb les mesures d'aïllament i ha constatat que aquesta situació afecta de forma puntual els temporers.

En eixe sentit, ha informat que s'està ultimant amb Delegació de Govern uns protocols específics d'actuació davant casos positius de turistes, d'immigrants que arriben en pasteres o si finalment entra en marxa l'operació pas de l'estret.

No obstant açò, ha recalcat que fins al moment no s'ha detectat cap cas positiu de turistes, l'arribada pels aeroports dels quals és del 40%. Sobre aquest tema, ha recordat que juntament amb Sanitat Exterior ja s'ha engegat un protocol per als viatgers internacionals que estableix un control primari en el país d'origen, on han d'omplir un formulari que s'inclou en un codi QR per a incorporar la informació a la base de dades espanyola quan entren en el nostre país.

Així mateix, els turistes han de passar per unes càmeres tèrmiques i un segon control on personal sanitari determina si presenten algun símptoma. En eixe cas, se'ls porta a una sala on se'ls realitza una prova. Si dona negatiu seguirà fins a la seua destinació, però si és positiu es determina quina mesura adoptar i si és necessari el seu ingrés.