Consum eleva les seues vendes un 7,4% fins als 2.935 milions d'euros i augmenta beneficis un 4,7% fins als 54,6 milions

Així ho ha anunciat aquest dijous el director general de Consum, Juan Luis Durich, durant la presentació de resultats de la cadena corresponents a l'any 2019, en una roda de premsa telemàtica i dos mesos després del que sol ser habitual, degut a la Covid-19.

Durant el passat exercici, ha explicat, la compra online s'ha incrementat un 49% fins als 28,2 milions d'euros, encara que en el seu conjunt a penes representa al voltant de l'1% del conjunt i "ni és determinant ni significativa", ha puntualitzat Durich, qui no obstant açò ha garantit que se seguirà treballant a desenvolupar aquest àmbit de tendència a l'alça.

Les inversions realitzades per Consum al llarg de l'any van aconseguir els 135,7 milions d'euros, les quals es van destinar a l'ampliació i adequació de la xarxa de botigues i de les centrals logístiques de València (tant a Silla, com a Quart de Poblet), així com a processos d'innovació i digitalització, en els quals es van invertir 13,4 milions.

A més, Consum va obrir 41 nous supermercats, -13 propis i 28 franquícies Charter-, va escometre 43 reformes i 11 ampliacions, i va implantar un nou model de supermercat. Amb aquestes obertures, la xarxa summa 755 establiments, 456 propis i 299 Charter (590.508 m2 de sala de vendes), situats a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella-la Manxa, Múrcia, Andalusia i Aragó.

Al desembre una de les seues "fites" va ser l'estrena del seu nou model de botiga a Benicàssim (Castelló): un supermercat ecoeficient, que prima l'experiència del client i la sostenibilitat, simplificant mobles, la disposició dels productes, els colors i la il·luminació per a facilitar la compra i que siga personalitzada, còmoda i àgil, prioritzant les seccions de frescs.

Consum té previst anar implantant aquest nou model d'establiment en totes les seues obertures, així com en les reformes. Per a enguany, la Cooperativa preveu obrir 40 supermercats més: 11 propis i 29 Charter.

La Cooperativa ocupa el sisé lloc del rànquing nacional d'empreses de distribució, pujant un 0,1% la seua quota per superfície, fins al 4,3% del mercat nacional, mentre que la seua quota de mercat per vendes en la seua àrea d'influència se situa en el 13,3%.

668 NOUS LLOCS DE TREBALL

Consum va crear 668 nous llocs de treball el 2019 fins a aconseguir una plantilla de 16.031 treballadors, el 72% dones. El 95% de la plantilla és soci, fix o soci en període de prova. Els socis treballadors són propietaris de la Cooperativa, per la qual cosa s'impliquen en la gestió i es reparteixen els beneficis. L'any 2019 el repartiment va ser de 27,9 milions d'euros (1.934 euros de mitjana).

A més, l'activitat de Consum va generar 35.800 ocupacions indirectes, principalment, dins de la seua cadena de subministrament i en els seus contractistes de servicis (transport, manteniment, neteja, seguretat o servici a domicili).

El 2019, la cooperativa va aplicar un augment salarial del 2% a tota la plantilla. La remuneració mitjana del personal ascendeix a 1.582,44 euros bruts mensuals.

Gràcies als plans d'igualtat, a tancament d'exercici, el 60% dels llocs de direcció de les botigues estaven ocupats per dones. A més, es van invertir 21,3 milions d'euros en conciliació, 1.329 euros per treballador.

L'any passat els socis-clients es van beneficiar de descomptes per valor de 45,4 milions d'euros, un 11,5% més que l'any anterior. La participació en les vendes dels socis-clients va superar el 78,5%. Al llarg de l'exercici es van sumar a la cooperativa 234.783 nous socis-clients, fins a superar els 3,4 milions.

L'assortiment de productes va superar les 15.000 referències, de les quals el 88% són marques líders. Consum ha seguit ampliant els productes ecològics en totes les seccions, així com de la seua marca Consum ECO, fins a arribar a les 239 referències.

Com a empresa d'economia social, Consum manté el seu compromís amb l'economia local: el 99,2% de les compres efectuades per la Cooperativa es realitzen a proveïdors nacionals i el 66% a proveïdors de les comunitats autònomes en les quals està present. Els seus terminis de pagament s'han mantingut en 42 dies, igual que el 2018.

D'altra banda, la cooperativa ha col·laborat amb més de 450 projectes socials en totes les comunitats on està present, arribant a més de 194.000 persones, amb un valor de 18,2 milions d'euros en projectes de col·laboració solidària, un 9% més que l'exercici anterior, dins de la seua política de responsabilitat social.

Com a part d'aquestes col·laboracions solidàries, compta amb el Programa Profit de Gestió Responsable d'Aliments, que el passat exercici va donar més de 6.900 tones d'aliments dels supermercats, plataformes i escoles de frescs, per valor de 17,9 milions d'euros, un 8,1% més que el 2018.

PENSAR I ACTUAR EN VERD

Consum va destinar 13,9 milions d'euros el 2019 a inversions mediambientals, un 19,8% més que el 2018. L'empremta de carboni de la cooperativa s'ha reduït un 83,6% des del 2015, fruit de la incorporació de gasos refrigerants de temperatura negativa, alimentada amb CO2 en les noves obertures i supermercats ecoeficients. Compta amb 319 vehicles ecoeficients i la seua idea és que enguany siguen el 100% de la flota, ha avançat Durich.