Coronavirus.- L'Ajuntament de Cullera demana tranquil·litat perquè els tres positius ja estaven aïllats

Així, ha explicat que els tres positius corresponen a persones refugiades que trobant-se ja aïllades pel propi protocol del centre d'acolliment en el qual van ser allotjats van ser sotmesos a una prova de PCR després de conéixer-se que havien estat en contacte prèviament a la seua arribada al municipi amb persones que havien donat positiu.

A més, l'Ajuntament de Cullera ha recalcat en un comunicat que "ha mantingut i manté en tot moment una línia de treball directe" amb Salut Pública i amb els responsables del centre d'acolliment per a coordinar les mesures sanitàries necessàries que "han garantit i garanteixen l'aïllament de les persones afectades sense que aquestes hagen mantingut contacte algun amb la ciutadania de Cullera". A tal fi, la pròpia Policia Local "ha efectuat i efectua estrictes tasques de control i vigilància per a garantir aquesta circumstància".

Finalment, ha destacat que el funcionament de totes les mesures de prevenció sanitària que s'han aplicat i se segueixen aplicant en el municipi per a fer front a l'actual crisi sanitària, la qual cosa li ha convertit en "una de les localitats amb menor incidència del virus".

"El consistori no baixa la guàrdia sent com és conscient que, malgrat l'entrada en la nova normalitat, la situació exigeix les màximes precaucions i el compliment estricte de les directrius determinades per les autoritats sanitàries", ha apuntat.

Finalment, ha subratllat que Cullera "és i treballa cada dia per ser una destinació segura" i ha apel·lat a la responsabilitat de tota la ciutadania a l'hora de complir les normes que "permeten mantindre a ratlla el virus, fonamentalment l'ús de la mascareta i del manteniment del distanciament social".