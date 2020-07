(AV)Peritos rechazan que Meirás se diese a título particular: "La diferencia entre Franco y el Estado es cero"

En la vista, han puesto también en cuestión, a preguntas del letrado que representa a los Franco, que esté acreditado que el dictador pagase el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una condición de contribuyente que, entre otras, según sostiene la parte demandante, supondría un "reconocimiento" al derecho de la propiedad por parte del dictador.

En concreto, el catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Busto -miemmbro de la comisión de expertos que elaboró un informe, aportado por la Xunta con su personamiento y por el Estado- ha considerado acreditado, en base a la documentación existente, que a Francisco Franco "le giraban el IBI".

No obstante, ha rechazado que confirme "quién lo pagó", ha dicho ante la exposición del letrado de los Franco quien ha apelado al pago de este impuesto o a los rendimientos de la explotación agropecuaria para defender que el pazo fue entregado a Franco a título particular y no como jefe del Estado.

(Habrá ampliación)