Cs pide que la directora de Salud Pública comparezca por la "falta de rigurosidad" sobre los brotes de COVID-19

Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, tras la celebración de la Junta de Portavoces. La comparecencia se ha solicitado por vía de urgencia.

"Ayer conocíamos a través de un programa de IB3 Ràdio que desde Salud no saben el número exacto de brotes que hay activos en Baleares", ya que "la titular de Salut Pública confesó que hay siete u ocho", ha declarado Guasp.

"No podemos consentir esta falta de rigor", ha protestado la diputada, que ha considerado que lo ocurrido demuestra "que este Govern no transmite confianza sanitaria" y que la Comunidad no está preparada para una reactivación de la enfermedad. "Es evidente que no tienen un Plan de Contención", ha denunciado.

"Es más necesario que nunca que el Govern informe a la oposición y a la ciudadanía de la gestión de la contención de la enfermedad", ha insistido Cs, que ha avisado de que la apertura de las fronteras y el inicio de la llegada de turistas "requiere de un plan valiente que contemple las medidas y protocolos necesarios para frenar la propagación de la Covid-19 en Baleares".

Este miércoles, la Conselleria de Salud ha informado de nueve brotes activos en Baleares, tres de ellos detectados la última semana en Mallorca. Desde principios de mayo, el equipo de enfermeras rastreadoras de Atención Primaria ha identificado 13 brotes en Baleares, con 75 casos positivos y 140 contactos a los que se les han hecho pruebas y seguimiento.