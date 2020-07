Ribó planteja mantindre horta en el PAI de Benimaclet i consensuar-ho "al màxim" amb els veïns

Ribó ha traslladat aquesta idea al representant de l'empresa encarregada d'aquest PAI, Metrovacesa, Miguel Díaz, i a la presidenta de l'Agrupació d'Interés Urbanístic de Benimaclet, Pilar Salvador, durant la reunió que han mantingut en el consistori per a parlar d'aquesta proposta urbanística.

El responsable municipal ha explicat que ha transmès aquesta proposta "com a alcalde" i com a membre del grup Compromís, integrant juntament amb el PSPV del govern municipal. "Aquest projecte no ens agradava. Pensàvem que s'havia de modificar i en aquest sentit estem treballant", ha comentat, al mateix temps que ha destacat que la seua idea s'abordarà i consensuarà amb els socialistes, responsables de la Regidoria de Desenvolupament Urbà.

Joan Ribó ha asseverat que en l'execució del PAI "han de plantejar-se algunes de les coses que plantegen els moviments veïnals de Benimaclet", que ha considerat, "d'alguna manera, raonables". "És imprescindible per a nosaltres que hi haja una part d'aquest PAI que siga horta", ha exposat, després del que ha dit que s'estudiarà com es pot fer.

El primer edil, que s'ha mostrat partidari de "rebaixar" el nombre de vivendes programades, ha ressaltat "com a element fonamental" també "la idea de fer tots els temes urbanístics d'una forma consensuada al màxim". Així mateix, ha defès que els PAI que es desenvolupen en un barri no siguen "un altre barri", de manera que "la nova construcció siga adequada al que ja està construït".