Bonig insta Puig a "prendre la iniciativa" i "abanderar" la petició de gestió de fons europeus per a les autonomies

La presidenta dels 'populars' valencians ha anunciat que el partit ha sol·licitat un Ple extraordinari en Les Corts perquè comparega el president de la Generalitat, Ximo Puig, i explique quins projectes va a presentar a Europa per a rebre finançament.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres durant una roda de premsa en la seu del partit en la qual ha fet referència al fons de recuperació europeu dotat amb 750.000 milions d'euros, dels quals Espanya podria ser un dels principals beneficiaris amb uns 140.000 milions.

Bonig ha assegurat que "si el Govern d'Espanya no presenta cap projecte a la Unió Europea no es rebrà ni un euro" dels 140.000 milions i ha afegit que "diners hi ha, falten idees i projectes".

"Aquests diners no van a vindre del cel sinó que són 140.000 milions d'euros que es transferiran al Govern d'Espanya a mesura que vaja presentant projectes, que és el que no explica el senyor Puig", ha destacat Bonig.

PLE EXTRAORDINARI

Bonig ha anunciat que el PP ha sol·licitat un Ple extraordinari en el parlament valencià perquè comparega Puig i explique quins projectes va a presentar Europa per a rebre finançament. "L'objectiu és que tots junts puguem dissenyar aquestes línies d'actuació de futur, perquè a banda de parlar i de reunir-nos hem d'actuar", ha afegit Bonig.