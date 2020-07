El PP es planteja portar al TC el decret de vivenda de Dalmau i el PSPV diu que és "molt bo" però "millorable"

Per al PSPV es tracta d'un decret "molt bo" però "millorable" ja que hi ha diversos supòsits de transmissions que no es contemplen i una possibilitat per a modificar-ho seria tramitar-ho com a projecte de llei, encara que els socialistes no faran "gens en contra" de la voluntat del vicepresident segon i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, ni de Podem.

El passat 5 de juny el ple del Consell va aprovar aquest decret llei que amplia els supòsits en els quals les administracions poden adquirir immobles per a destinar a vivenda pública mitjançant el dret de tempteig i retracte. Amb aquesta normativa, l'administració podrà adquirir vivendes procedents d'execucions per impagament de la hipoteca o aquelles que es transmeten en grans operacions immobiliàries.

Després de la Junta de Portaveus, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat respecte a la posició del seu grup sobre aquest tema que el decret es pot millorar perquè, entre altres qüestions "és poc ambiciós a atacar als fons voltors" i no contempla, per exemple, les grans transmissions de vivendes no acabades, la possibilitat de trossejar paquets d'immobles perquè la Generalitat puga procedir a la compra, les compravendes judicials o que els propis immobles objecte de la compra per tempteig i retracte hagen d'estar buits.

"És un gran avanç", ha dit Mata, però es podria millorar via proposició de llei o, donat el cas, per modificacions reglamentàries, del propi decret o mitjançant la llei d'acompanyament. "El que diga Dalmau faré", ha sentenciat.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha assegurat que el seu grup està "molt conforme amb com està el decret" ja que el que proposa és "de justícia social" i ara "és molt bon moment per a aprovar una iniciativa d'aquest tipus sense cap tipus de modificació".

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha reiterat que aquest decret és "històric, valent i un pas endavant per a lluitar contra l'especulació" i ha advertit que en aquesta qüestió "o estàs amb la gent o estàs amb els especuladors".

Al seu juí, la convalidació d'aquest decret llei està justificada per la seua urgència i necessitat en un moment com aquest marcat per les conseqüències de la pandèmia de Covid-19: "És necessari poder tramitar-ho d'una forma que ens permeta ampliar des de ja el parc públic de vivenda".

Per açò, sobre la possibilitat que es tramitara com a projecte de llei i la posició del PSPV en aquest sentit, ha indicat que "tot el Botànic" té clar que aquest decret "és necessari i urgent en una situació com aquesta".

Sobre les amenaces que ha denunciat haver patit Martínez Dalmau, ha assenyalat que "quan es tramiten lleis de protecció als valencians es reben pressions dels lobbies". Ella ha afirmat no haver rebut cap, com tampoc ho ha fet el socialista Manolo Mata.

EL PP HO VEU "CLARAMENT ANTICONSTITUCIONAL"

Des de l'oposició, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha avançat que votaran no a un decret que consideren "clarament anticonstitucional" i que, a més, "no dona seguretat jurídica en un moment en què l'administració ha de donar-la a particulars i empreses". Davant la seua prevista aprovació, demanaran que es tramite com a projecte de llei perquè tal com està formulat "infringeix greument l'ordenament jurídic".

Si no és així, el PP està estudiant interposar un recurs d'anticonstitucionalitat perquè aquest decret aborda legislació civil, competència estatal, ha dit.

"Ens consta que hi ha negociacions, apel·le al sentit de responsabilitat i govern del PSPV. No és d'extraordinària i urgent necessitat, la Generalitat té 2.000 vivendes ocupades", ha dit, remarcant que una cosa és ampliar el parc de vivendes i una altra és "infringir la Constitució".

Per açò, ha insistit, espera que el PSPV "siga capaç de parar aquesta situació" i li ha oferit el suport del PP.

CS: "POT DONAR LLOC A INSEGURETAT JURÍDICA"

Per la seua banda, la diputada de Ciutadans Ruth Merino ha assenyalat que també demanaran que siga tramitat com a projecte de llei perquè el decret "no està suficientment concretat i queden coses que poden donar lloc a inseguretat jurídica" i més encara quan és Podem "un dels quals pot interpretar-ho".

Sobre el sentit del seu vot en cas que no siga eixa la fórmula triada, ha mostrat la seua confiança en que sí ho siga i ha apuntat que el partit encara no ha pres una decisió davant el cas contrari.

VOX S'OPOSA A L'APLICACIÓ DEL "COMUNISME PUR I DUR"

Des de Vox, José María Llanos ha apuntat que rebutgen eixe decret que suposa "l'aplicació del comunisme pur i dur" a la Comunitat Valenciana i també s'ha referit a les pressions i amenaces que denuncia Dalmau. "Si es tracta de pressions és absolutament lícit en una democràcia, si són altres coses no legals, les rebutgem".

Açò sí, ha assenyalat que "el denunciable és tot l'il·lícit, siga el que siga", fins i tot quan algú de Vox és agredit com va ocórrer al País Basc, ha resolt.