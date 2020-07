Cinco ventajas de apostar por alquilar un coche para tus vacaciones de verano

La flexibilidad siempre es una virtud, pero parece que este 2020 la ha alzado entre las más importantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los planes previstos para este verano van a necesitar un plan 'B'. Pero esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. Alexander Fleming no iba buscando descubrir la penicilina. ¿Acaso no es bonito el significado de serendipia? A veces un cambio de planes supone encontrar por casualidad algo que no se buscaba. ¿Quien dice entonces que cambiar la ruta de tus vacaciones no va a hacerlas memorables?

Es el momento perfecto para diseñar una ruta a tu medida y descubrir lugares desconocidos dentro de casa o reencontrarte con otros ya olvidados. De apostar por una ruta en coche, en la que tú eres quien marca los horarios y las paradas. ¿Lo mejor de todo? Ni siquiera necesitas tener un coche, porque para eso existen compañías como Sixt, que ponen a disposición de los usuarios su flota de vehículos. Pero, ¿cuáles son las ventajas de alquilar un coche?

Cinco ventajas de contar con un coche de alquiler

- No necesitas un coche. Parece evidente pero no lo es tanto. Hay quien comparte vehículo entre familiares, grupos de amigos que buscan hacer una escapada o simplemente no quieres que el tuyo esté sometido al camino que queda por delante. Es fácil: solo tienes que alquilar uno.

- Tampoco necesitas un garaje. Puedes recoger tu vehículo en un punto de encuentro y dejarlo en otro cuando hayas llegado a tu destino. Si no vas a utilizarlo durante tu estancia, no debes preocuparte por tenerlo a resguardo, simplemente puedes alquilar tu automóvil por días y volver a coger uno nuevo el día que decidas marcharte.

- La flexibilidad. Si viajas a una isla y no deseas tomar un ferry o si quieres hacer tan solo un tramo de tu camino en coche e ir cambiando de medio de transporte al gusto te será más difícil usar tu coche. La solución pasa de nuevo por un vehículo de alquiler, tanto si estás buscando un servicio para un solo trayecto como si lo haces por meses.

- Un coche -y sus prestaciones- a medida. No todos los vehículos están hechos para todos los terrenos. Tampoco todos disponen de la misma capacidad. Ni todos los conductores tienen los mismos deseos. Si necesitas más asientos, más espacio en el maletero, nuevas prestaciones o simplemente matar el gusanillo de conducir un coche diferente, puedes encontrar en el catálogo de Sixt un automóvil que se adapte a tus necesidades.

- Un vehículo seguro y a punto sin esfuerzo. Los coches de alquiler esperan a sus conductores con el depósito lleno y todas las garantías de seguridad listas para disfrutar del viaje, por lo que no tendrás que preocuparte de ninguna revisión previa o de cuánto combustible hay en el depósito cuando quieras iniciar las vacaciones.

Disfruta de un viaje a tu medida.

