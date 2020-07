Coronavirus.- La Comunitat encadena sis dies seguits sense morts i suma 37 casos positius aquest cap de setmana

Així, el nombre total de decessos segueix en 1.475 persones des de l'inici de la crisi sanitària. Per províncies, han mort 227 persones a Castelló, 512 a Alacant i 736 a València.

A més, des de l'actualització del divendres s'han confirmat 37 casos nous de coronavirus, que situen la xifra total en 11.670 persones. Sis dels nous casos són a Castelló (1.638 en total); set en la província d'Alacant (3.988 en total) i 24 a València (6.041 en total). A més, cal sumar tres no assignats anteriors. D'aquesta forma, queden actius 282 casos, un 1,5% del total de positius.

D'altra banda, des de l'última actualització s'han comptabilitzat 102 altes que eleven ja a 17.014 el nombre de persones curades des de l'inici de la pandèmia. Així, han superat la malaltia 2.395 pacients a Castelló, 5.690 a Alacant i 8.927 a València, als quals hi ha sumar 2 altes a desplaçats.

El nombre de persones ingressades en els hospitals valencians per coronavirus, així com els que precisen vigilància intensiva, segueix en descens. En l'actualitat hi ha 51 hospitalitzats a la Comunitat Valenciana, quatre d'ells en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI).

Per províncies, hi ha cinc ingressats a Castelló, cap d'ells en UCI; 20 en la província d'Alacant, dos d'ells en la UCI; i 26 en la província de València, dos en la UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 471.863, de les quals 346.641 han sigut a través de PCR i 125.222 a través de test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Pel que fa a la situació de les residències, sis centres de la Comunitat Valenciana tenen algun cas positiu: un a Alacant i cinc en la província de València. Cap resident ha donat positiu per coronavirus ni ha mort aquest cap de setmana, encara que sí s'han comptabilitzat dos nous casos entre treballadors.

Amb tot, actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari quatre residències a la Comunitat Valenciana: una enla província d'Alacant i tres a València.