La jutgessa del cas IVAM arxiva la causa contra Rablaci per no participar en les gestions per a llançar la seua carrera

Així es desprèn d'una interlocutòria -contra la qual cap recurs-, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual la instructora acorda l'arxiu tant per a 'Rablaci' com per a Martínez "per no resultar degudament justificada la perpetració dels delictes imputats". D'aquesta forma, estima els recursos dels acusats als quals també es va adherir la Fiscalia Anticorrupció.

Amb 'Rablaci' i Martínez fora de la causa, i a falta d'examinar més recursos, de moment s'asseuran en el banc dels acusats en la primera peça del cas IVAM l'exdirectora Consuelo Ciscar; un empresari; una funcionària, i l'ex-director econòmic administratiu, Juan Carlos Lledó. La peça dos, relativa a un presumpte frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda, està a l'espera de juí.

'Rablaci' va sol·licitar el sobreseïment després de l'ordre de processament en al·legar que no havia comès cap delicte, i al seu escrit es va adherir Anticorrupció, qui va coincidir que no hi havia indicis suficients per a considerar que participara, directament o indirectament, en l'organització de la seua carrera artística, "gestió que va delegar en sa mare, una professional experta i coneixedora del món de l'art modern, de la qual depenia econòmicament, atesa la seua curta edat i la seua inexperiencia", segons s'indicava en l'escrit de la fiscal.

De fet, el ministeri públic sostenia que les diligències revelaven que va ser Ciscar la qui va encarregar a diferents persones vinculades amb l'IVAM l'organització de les exposicions del seu fill; la qui va sol·licitar la prestació dels servicis de viatges, transport, assegurances i muntatge i desmuntatge de les exposicions; la qui, aprofitant els seus contactes amb museus i galeries d'altres països, va aconseguir que els seus directors acceptaren organitzar les mostres del seu fill.

Així, la fiscal estimava que l'única persona que mantenia contacte directe amb 'Rablaci' és sa mare, que en cap dels correus li explicava ni qui, ni com es duen a terme les gestions perquè les seues exposicions s'inauguraren amb èxit.

Per la seua banda, Norberto Martínez també va recórrer el seu processament i la Fiscalia es va mostrar partidària de l'arxiu. En el seu escrit, afirmava que és cert que va fer treballs per a 'Rablaci' però que no els va cobrar; mentre que per uns altres més extensos sí es portava una tarifa de 1.000 euros per unitat que abonava la mare, no el centre cultural, amb el que no hauria incorregut en delicte.

Martínez va mantindre una relació professional amb l'IVAM des del juliol del 2004 fins al setembre del 2012 i la jutgessa li va processar per redactar textos per a la promoció/construcció de la carrera artística de 'Rablaci' sense existir constància del pagament d'aquests servicis ni per part de Ciscar ni del seu fill.

L'acusat i la Fiscalia van rebatre aquest argument i ara, després d'estudiar els nous escrits, la jutgessa els ha donat la raó. Tots dos van advertir que pel que fa als treballs dels anys 2009 i 2010, el quals són els qüestionats en estimar que van poder ser abonats amb fons del museu, no hi havia indicis suficients per a considerar que les factures expedides en aquest període a l'IVAM encobriren els servicis prestats.

En concret, la fiscal afegia en el seu escrit d'adhesió que no s'apreciava una reducció dels treballs realitzats per a l'IVAM que poguera haver sigut compensada amb els treballs particulars de 'Rablaci' amb l'únic objectiu de mantindre la seua retribució mensual intacta, ni tampoc es detectava un increment de la facturació habitual dirigida a encobrir els treballs particulars realitzats per a Ciscar.