L'IVF va permetre que Pecsa, de la qual Puig té accions, concedira un dividend als seus accionistes

Precisament l'IVF va subscriure una operació per a la reestructuració del deute d'1,3 milions d'euros d'Editorial Premsa Ibèrica (EPI) per a comprar el Grup Zeta, en el qual estava integrada Pecsa.

Segons ha explicat el portaveu d'Economia del PP en Les Corts davant els mitjans, Puig hauria obtingut una mica més de 18.000 euros en dividends i "és ja un president sota sospita".

"Aquesta és el penúltim capítol de Puig que coneixem, en un serial del qual cada dia ens assabentem de més coses", ha assenyalat Ibáñez, que ha lamentat que fa un any que Puig "es va comprometre a donar les explicacions necessàries sobre la quitació de l'IVF a una empresa en la qual té participacions, però va faltar a la seua paraula, ja que no ha comparegut en Les Corts ni ha donat una explicació".

"Puig segueix confinat en el Palau de la Generalitat sense voler dir gens malgrat totes les informacions que se'n van coneixent. L'IVF va autoritzar a donar dividends els anys 2016, 2017 i 2018 a una empresa que segons ens havien dit tenia serioses dificultats i que va ser agraciada amb un quitament", ha apuntat.

Així, ha incidit que "en política es dirimeixen qüestions ètiques i estètiques i no pareix molt estètic que una empresa que no pot pagar un préstec a la Generalitat es veja afavorida per la pròpia Generalitat per a repartir dividends", ha afirmat.

"Puig és un president sota sospita, que ha regat amb subvencions a empreses dels seus germans i ara sabem que s'ha beneficiat de més de 18.000 euros de dividends d'una empresa que al final estava en una altra que va ser rescatada per la pròpia Generalitat", ha assenyalat.

A més, ha ironitzat amb que si Puig "amb un 'P' fora Puig amb dos 'P' es demanarien més explicacions i tothom voldria saber més" però "hi ha una doble vara de mesurar". "Hem passat d'exigir línies roges de doble grossor a no exigir absolutament res, com en l'actualitat", ha dit.