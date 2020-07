Coronavirus.- Un contagi en la Conselleria de Justícia, importat de Lleida, obliga a confinar a quatre funcionaris

En concret, la persona contagiada de coronavirus és una empleada pública que treballa en un departament de la Conselleria de Justícia de la Generalitat i que hauria estat en contacte amb un familiar que resideix a Lleida que també hauria patit la Covid-19, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.

L'empleada va avisar el passat 1 de juliol als seus superiors que no es trobava bé i va assenyalar que havia estat amb un familiar que presentava símptomes compatibles amb coronavirus.

En eixe moment va acudir als servicis sanitaris, on se li va comunicar que li anaven a practicar una prova diagnòstica. Per part de la Conselleria se li va indicar que no es presentara en el seu lloc de treball fins a conéixer el resultat, que es va conéixer definitivament el dissabte, 4 de juliol, sent positiu.

El cas va ser comunicat immediatament a l'Institut Valencià de Seguritat i Salut en el Treball, els experts del qual van dictar el protocol que s'ha seguit en tot moment, ha apuntat Conselleria.

Així, seguint indicacions de l'Invassat, es va posar en quarantena de deu dies a altres funcionaris que mantenien un estret contacte amb l'afectada i que se sotmetran a les proves de diagnòstic que realitzarà el Servei Valencià de Salut, atés que des de fa més de dos mesos es proporcionen mascaretes, pantalles facials i guants als treballadors que ho sol·liciten i estan a la seua disposició dosificadors de gel hidroalcohòlic i es guarden les mesures de separació entre els llocs de treball.

Després del positiu, així mateix, aquest diumenge es va procedir a desinfectar tota la planta de l'edifici on la funcionària amb Covid exercia la seua tasca, així com les zones comunes que freqüentava.

Els quatre empleats públics en quarantena es troben en situació de baixa laboral, tal com estableix la normativa vigent.