Andrés Velencoso: "Después de estos meses me he replanteado qué quiero hacer con mi vida"

El modelo y actor Andrés Velencoso ha reaparecido tras la cuarentena para presentar una nueva película, La lista de los deseos, y de paso ha hecho balance de todo lo que ha supuesto para él el confinamiento y cómo han cambiado desde entonces sus prioridades. "Me he comenzado a plantear muchas cosas, como ¿qué es lo que quiero hacer realmente con mi vida?", ha confesado en una entrevista en Semana.

Velencoso, de 42 años, ha pasado "noventa días" de confinamiento en Tossa de Mar, su localidad natal. "Me pilló allí porque fui a Barcelona a trabajar, luego tuve reuniones en Madrid y mi cumpleaños, que era el 11 de marzo, lo quería pasar en familia y ya me quedé allí", ha explicado.

Para el actor, el cambio fue importante, pero supo sacarle provecho. "He conocido un poco más a mis seres queridos. Con mi hermana pequeña he vuelto a conectar, al igual que con mi padre. A mis cuñados los he podido conocer un poquito más", se ha referido. Prueba de ello han sido algunas fotografías que durante estos meses ha mostrado en Instagram, en las que su familia ha sido la protagonista.

Además, la cuarentena le ha hecho reflexionar sobre otra de sus pasiones: la fotografía. "He publicado unas fotos antiguas tiradas por mí y he dicho: ostras, si a mí me encanta la fotografía ¿porqué no lo puedo enseñar?", se ha preguntado.

Otro de sus sueños cumplidos ha sido dirigir un spot, "y lo he conseguido". Velencoso se refiere a la campaña promocional de Tossa de Mar, dirigida y protagonizada por él mismo. "Me han salido muchas oportunidades para hacer cine. Durante este confinamiento he hecho muchas pruebas de cine online", ha añadido.