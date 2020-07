Fani y Christofer, a punto de abandonar 'La casa fuerte' tras una pelea monumental

Una "pelea monumental" entre Fani y Christofer en el reality La casa fuerte ha estado a punto de acabar con la pareja fuera del programa, tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe. "Christofer quiere abandonar el concurso, pero Fani ha dicho que si no se va él, se va ella", ha comentado el presentador.

El programa ha mostado las imágenes de la discusión, en la que Christofer acusa a su pareja de "meterse en todos los líos de la casa y le dice que ella no es así". Según Jorge Javier, Christofer está "harto" y quiere abandonar el reality.

"Eres tú la menos indicada para opinar cuando muchas veces eres peor", le grita Christian a Fani, a lo que ella le responde, también malhumorada y gesticulando: "Yo opino lo que me da la gana".

Las malas palabras no terminaron ahí. Acto seguido, Christofer la ridiculiza llamándola "santita muerta" y Fani le dice "que a mí no me ataques", por lo que este le reprocha que ella no es así. "Evidentemente, porque no estoy acostumbrada a vivir con gente que está zumbada de la cabeza".

Ante la insistencia de Christofer de que no actúe por el hecho de estar en un reality, Fani le insiste que ella no ha cambiado: "Yo soy yo misma, y si me sale...".

En un último corte de imágenes, Fani aparece en la cama y Christofer se le acerca para decirle "me voy, me cansas ya".