Alhambra Venture reúne desde este lunes y hasta el sábado a inversores de todo el mundo

Todos los mecenas estarán muy atentos a lo que pasará, desde este lunes y hasta el sábado, en un programa online repleto de ponencias, actividades, mesas redondas, stands virtuales, mentoring, networkings y mucho más. Además, el próximo 24 de septiembre asistirán a la jornada presencial organizada por Ideal en el Parque de las Ciencias de Granada.

Provenientes de los fondos más importantes del panorama español e internacional, los inversores llegan para aportar financiación a los proyectos más innovadores y escalables de Alhambra Venture. Entre las 25 startups que este año han sido seleccionadas y que podrán acceder a esta financiación están Vestigia, Taalentfy, Xtremeai, Fila360, Ecosegundos, Chekin Soluciones Digitales Sl, Solum, Smartbiometrik, Lentistem Biotech, Datlight S.L., Froged, Shapelets, Dropier, Hostandboat, Logístiko, Mykeys Today Sl, Naturcode, Nubentos The Api Marketplace For Health Sl, Timiak Tech, Inveert Smart Planning, Vyootrip Solutions Sl, Ar Vision 2049 S.L., Zero Pro Hero, Grow To Grow, Algae Solutions S.L.y Zinkeat.

Como inversores repiten la experiencia muchos de los participantes de años anteriores, aunque también llegan muchas novedades. Se suma a la familia de Alhambra Venture Enisa, una entidad de capital público dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo representada por José Bayón, su consejero delegado. Desde Retit, la filial de innovación de Red Eléctrica Española, también llega Elena De Benavides, Open Innovation & Entrepreneurship Lead.

Esta séptima edición volverá a contar con Telmo Pérez, representando a Acciona y buscando invertir en el mejor proyecto. También vuelve BStartup representada por José Carol, que es la iniciativa de Banco Sabadell para apoyar a jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas a desarrollar sus proyectos con las máximas garantías de éxito.

RONDAS DE FINANCIACIÓN

Las rondas de financiación son una oportunidad única que los emprendedores deberán prepararse para convencer a los inversores y marcar ese factor diferenciador que les va a permitir acceder a nuevos recursos para su posicionamiento en el mercado. Serán muchas las premisas que deberán tener en cuenta los emprendedores que presenten sus proyectos a dirigentes de grandes compañías.

El listado es muy amplio y en el mismo se incluyen inversores como Lance Talent; Comillas; Padinvest; Lanzadera; Azc Consulting; Soprea; Seed Capital; Samaipata; Nekko; Nuclio Venture Builders; Keiretsu Forum; Aban; Tartesos Venture; Mediadigital Venture; Startup Explore; Encomenda; Wayra, Andalucía Open Future,;The Venture City; Amadix; Faraday y muchos más.

Los emprendedores podrán reunirse, además, con representantes de JME Ventures; The Ifedes Way; DAD; The crowd Angel; Kibo; La Bolsa Social; Microwave Ventures; Tartesos Venture; Nekko; Keiretsu Forum; Join Capital; Crossroad Biotech; Cabiedes & partners; Axon partners group; Red business Angels Jérez; Invercaria y Western digital.

Y no faltarán tampoco representantes de Azv Financiación; Crazy4media Venture capital; World bussines angels fórum; Indraventures; Gale venture; The venture city; Seed 100 K The Venture city; Wayout Venture; Prosegur Venture; Avenida Capital; Encomenda; DCN; Red IESE; 15k Angels; Southup Ventures; Wannaseed; Murcia Ban; Swaanlab Ventures; Advira Ventures; Lawesome; Founder; Gou Hub; Be Water Funds; Demium Start Ups; y Keiretsu forum.

Alhambra Venture 2020, organizada por Ideal, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup de Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Cevi Pyme, Red Eléctrica Española, ENISA, Acciona, la Universidad de Granada, Garantia y Oficina española de Patentes y Marcas.

Cabe destacar que un alto porcentaje de los inversores son ya colaboradores asiduos de Alhambra Venture, asistiendo al evento durante varias ediciones consecutivas y mostrando su interés por los proyectos. Algunos ya han hecho importantes inversiones en startups, dinero que ha permitido a los proyectos incipientes que se presentaron en anteriores ediciones como pequeñas startups o compañías en fase semilla, ahora sean empresas consolidadas que están operando en España y, en algunos casos, por todo el mundo.