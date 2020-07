Will Smith aceptó que su esposa, Jada Pinkett, tuviese un amante, según las palabras de este

De puertas para adentro cada casa es un mundo. Y ahí da igual que seas una superestrella de Hollywood como Will Smith porque, tal y como se está revelando últimamente, su vida y su hogar no han sido como la mayor parte del mundo podía llegar a pensar.

Y es que desde que comenzase la pandemia del coronavirus la realidad de cómo han sido los años de matrimonio del actor de En busca de la felicidad o la saga Men in Black con Jada Pinkett, quienes contrajeron matrimonio en 1997, ha salido a la luz en boca de sus protagonistas.

Primero fue la propia intérprete de la saga Matrix la que reconoció que durante la cuarentena había descubierto que no conocía en absoluto quién era su marido. "Con los años creamos una idea concreta sobre nuestra pareja. Pero la realidad no se corresponde esa idea", dijo en aquel momento.

El siguiente paso de esta desescalada hacia la realidad de lo que han sido 23 años de casado lo dio el propio actor de 51 años, que se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Jada Pinkett al recordar su primera paternidad y su divorcio. "Es lo peor de mi vida adulta", certificó.

Y por último ha aparecido en escena August Alsina. Este cantante de Nueva Orleans de 27 años ha concedido una entrevista al programa The Breakfast Club en el que ha respondido a los rumores que apuntaban que tuvo un affaire extramarital con Jada Pinkett Smith.

Quizá alguien pensase que Alsina negaría los hechos, pero no solo los confirmó, sino que aseguró que Will Smith les dio su bendición y permitió el romance, lo que podría ser una señal de que el matrimonio abrió la pareja en un momento dado de su larga vida juntos.

"En verdad, me senté con Will y estuvimos hablando sobre cómo se había transformado su matrimonio en una unión como compañeros de vida... y me dio su bendición", reconoció el cantante, cuyo mayor éxito es la canción I Luv This Shit, en colaboración con Trinidad James.

"Me entregué por completo a esa relación durante muchos años y realmente la amo y siento un inmenso amor por ella. Me dediqué y me entregué totalmente, hasta el punto de que podría morirme ahora mismo y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien", afirma Alsina

Sería a través del hijo de ambos, Jaden Smith, como August Alsina entró en la familia sobre el año 2015. La química entre ellos fue tal que subían fotografías juntos a las redes sociales, estuvieron de vacaciones en Hawái y, por si fuera poco, acudieron juntos a la gala de los BET Awards de 2017, lo que despertó todo tipo de conjeturas.

Ha querido hablar, asegura, porque cree que él ha sido la persona más perjudicada por este triángulo amoroso, siendo considerado aquel que había roto el hogar de los Smith, razón por la que quiere limpiar su imagen. Eso sí, no les guarda ningún rencor en absoluto: "Les quiero a todos, son unas bellísimas personas".

"He perdido dinero, he perdidoamistades... Y creo que es porque nadie sabe la verdad, pero yo no he hecho nada malo. Todo aquello me destrozó... Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida", reconoce ahora.

Muchos seguidores creyeron ver en su canción Nunya, de 2019, claras referencias a la actriz de 48 años, cuyo representante ha salido a comentar la noticia tildando de "totalmente inciertas" las palabras de August Alsina y un portavoz de Will Smith ha dicho que es "falso".

La propia actriz ha salido finalmente en Twitter a mandar un mensaje: "Hay alguna que otra sanación que necesitamos realizar... así que me lo llevaré a The Red Table". Se refiere a su programa de entrevistas, que promete ser de lo más elocuente, también para parar el alud de bromas y memes sobre lo sucedido.