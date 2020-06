Will Smith se emociona al recordar su primera paternidad y su divorcio delante de su esposa, Jada Pinkett-Smith

Hace algo más de mes y medio, Jada Pinkett Smith reconocía que, durante la cuarentena, había descubierto que aún no conocía del todo a su marido, que no es otro que Will Smith. Ahora ha sido el actor el que se ha sincerado precisamente en el programa que conduce su esposa.

En Red Table Talk, que así es como se llama el espacio, la actriz, que estará en la próxima entrega de la saga Matrix retomando su papel de Niobe, siempre se expresa sin tapujos, dando su opinión sobre cualquier tema, desde sus propios prejuicios racistas hasta exponer a su hijo, Jaden Smith, hablando de por qué hubo de abandonar la dieta vegana.

Pero en esta ocasión ha sido el intérprete de Hombres de negro, Wild Wild West o En busca de la felicidad el que se ha sincerado y lo ha hecho alcanzando las lágrimas al hablar de su primera paternidad (este domingo era el Día del padre en Estados Unidos) y de su divorcio.

Will Smith se casó con Sheree Zampino en 1992, con 24 años. Pocos meses después la estrella de El príncipe de Bel Airse convertía en padre del pequeño Trey. En 1995 el matrimonio se divorciaría, un suceso del que ahora reconoce que le marcó profundamente.

"Fue lo peor de mi vida adulta, el último fracaso para mí", le llega a comentar Will Smith a su esposa, Jada Pinkett, con quien lleva casado 23 años (pasaron por el altar en 1997) y madre de sus otros dos hijos, Jaden y Willow, en un momento dado.

"Me han hecho mucho daño en mi vida adulta, pero no creo que nada me afectase tanto como el fracaso de divorciarme de la madre de mi hijo de 2 años, Sheree, descubrir todo aquello de que si un hombre no es un buen esposo, entonces pierde sus derechos como padre", rememora.

El actor, visiblemente emocionado, habló de su propio padre, Willard Carroll Smith Sr. para explicarlo: "Debido a mi propia experiencia, porque yo vi a mi padre pegar a mi madre, sabía que mis hijos nunca me verían hacer algo violento hacia su madre".

Sin embargo, eso le alejó de Trey. "Pero en los primeros años de la vida de Trey, debido a que Sheree y yo estábamos divorciados, creo que mi deseo de que mi hijo nunca me viese de esa manera me hizo estar más ausente", reconoció, asegurando que continuamente buscaba "crear suficiente distancia" porque no quería bajo ningún concepto que su exesposa y él se pusiesen "a insultar o pelear".

Asimismo, está contento de que ahora la relación paterno-filial vaya viento en popa y que "tan pronto como Trey estuvo listo, vino a buscar a su padre". Eso no impidió que su esposa incidiera en cómo fue para ella verle actuar como padre primerizo cuando comenzaron su relación, lo que llevó a las lágrimas al actor de Dos policías rebeldes o Soy leyenda.

"Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna... pero fue como un terror absoluto", desveló Will Smith. "Era totalmente responsable de esa vida. No podía dejar de ir y comprobar si estaba bien. Me pasaba las horas llorando mucho. Todavía me hace llorar", consiguió articular antes de que comenzaran los sollozos.

Jada intentó entonces que su esposo le explicase por qué estaba llorando, a lo que Will Smith respondió: "No puedo hacerlo. No soy ese hombre. Joder, es que simplemente sabía que no sabía nada".

"Voy a necesitar recuperarme, voy a necesitar sacar todo esto que llevo dentro", decía para sí mismo el artista. "Necesito un pañuelo. Mira, no pensé que este sofá rojo me pondría así. La mesa roja [red table en inglés, como el nombre del programa] siempre te pone así", continuó.

"Me sorprendió lo frágil que es la paternidad, criar a los hijos. En aquel momento, pude ver todas las lecciones espectaculares que mi padre me había inculcado, y pensé: 'No hay otra forma'. Supongo que no soy tan bueno", acabó declarando Will Smith.

Hay que aclarar que Jada y Sheree [ahora apellidada Fletcher por su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Terrell Fletcher] mantienen una buena relación, aunque en un principio fue muy difícil para ellas. Y precisamente de aquello hablaron en el episodio debut de Red Table Talk en mayo de 2018.