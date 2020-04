Jada Pinkett reconoce que durante la cuarentena ha descubierto que no conoce a su marido, Will Smith

Hace 23 años que están casados, desde 1997, y, aún así, parece ser que no se conocían del todo. O eso es lo que se puede inferir de las palabras de Jada Pinkett sobre cómo durante el confinamiento por el coronavirus se ha dado cuenta de que no sabe quién es Will Smith.

No es tanto que su relación tambalee como que la actriz, que estará en la próxima entrega de la saga Matrix retomando su papel de Niobe (su marido ha explicado en más de una ocasión que rechazó en su momento el de Neo porque no entendía la película), ha descubierto que esta cuarentena pone a prueba a cualquier pareja. Incluso a una tan consolidada como la suya.

De esto mismo ha hablado en una edición especial del programa que presenta, Red Table Talk, en el que siempre expresa sin tapujos su opinión de cualquier tema, desde sus propios prejuicios racistas hasta exponer a su hijo, Jaden Smith, hablando de por qué hubo de abandonar la dieta vegana.

En todo caso, la pandemia del Covid-19 ha hecho que en la familia se sinceren los unos con los otros y ella misma comentaba el plano amoroso con su esposo, intentando disfrutar ambos el uno del otro pero a su vez impidiéndose de alguna forma un espacio personal propio.

"Para ser honesta, una de las cosas que he descubierto durante estos días es que no conozco nada a Will Smith", ha comentado sobre el actor Yo, Robot, Hombres de negro o Wild Wild West y que en estas fechas se ha dedicado, por ejemplo, a reunir al reparto de El príncipe de Bel-Air en un divertido reencuentro por Snapchat.

"Creo que, según van pasando los años, como todos estamos demasiado ocupados analizando nuestras vidas, creamos en nuestra cabeza una idea concreta sobre quién es nuestra pareja. Pero la realidad no se corresponde en nada con esa idea", sostiene Jada Pinkett.

Asegura que estos días lo que están haciendo tanto Will Smith como ella es "deconstruir todas esas historias" que habían "imaginado" sobre su relación. "Deconstruir lo que creíamos que debía ser el matrimonio y el amor. Digamos que estamos aprendiendo a ser amigos", reconoce.

"Por eso hemos decidido dedicar estos días más tiempo a amarnos a nosotros mismos. Es lo mejor cuando te has pasado los últimos 20 años casada con alguien y descubres que no conoces a esa otra persona. Más que nada porque esto significa que tampoco tú te conoces a ti mismo demasiado bien", reflexiona finalmente.