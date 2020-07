Coronavirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts i suma 14 positius i 95 altes

El nombre total de decessos per la pandèmia es manté, per tant, en 1.475 persones, mentre els casos detectats des de l'inici de la crisi sanitària ascendeixen a 11.633 persones, ha informat la Conselleria de Sanitat Universal, la qual detalla que queden actius 289 casos, la qual cosa suposa un 1,5% del total de positius.

Dels 14 casos nous, cinc d'han produït a Alacant, que acumula 3.981 contagis en total; huit s'han comptabilitzat a València, amb 6.016 en total i un altre no s'ha assignat a cap província. Castelló no ha tingut nous casos i el seu total es manté en 1.632.

D'altra banda, cal comptabilitzar 95 altes que eleven ja a 16.912 el nombre de persones curades des de l'inici de la pandèmia. Per províncies: 2.372 a Castelló, 5.667 a Alacant i 8.867 a València, als quals hi ha sumar sis altes a desplaçats.

El nombre de persones ingressades en els hospitals valencians es manté en 52 pacients, cinc d'ells en les Unitats de Cures: quatre pacients en la província de Castelló, cap en UCI; 23 en la província d'Alacant, d'ells tres en la UCI; i 25 en la província de València, d'ells dos en la UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 464.004, de les quals 339.353 han sigut PCR i 124.651 test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

La província de València suma una nova residència sense cap cas de Covid en aquests moments. D'aquesta forma, a dia de hui hi ha algun cas positiu en sis centres: cinc a València i un altre en la província d'Alacant. S'ha registrat un nou positiu entre residents.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari quatre residències a la Comunitat Valenciana: una en la província d'Alacant i tres a València.

CANVIS EN L'ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

El Ministeri de Sanitat i les autonomies han decidit, "donada l'evolució epidemiològica", que no es publicaran les dades d'actualització sobre la situació de la pandèmia durant el cap de setmana. No obstant açò, seguiran actius tots els sistemes d'alerta dels servicis de Salut Pública per a mantindre la vigilància i el control de la pandèmia. L'actualització de les dades del cap de setmana es realitzarà, per tant, els dilluns llevat que siga necessari avançar aquesta comunicació.