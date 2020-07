L'AVL aprova recuperar el topònim històric d'Herbers (Castelló) sol·licitat per l'Ajuntament

L'informe elaborat per la Secció d'Onomàstica, òrgan que presideix el catedràtic Emili Casanova, ha concretat que "encara que la forma oral actual siga /erbés/, l'assimilació de la r implosiva per la s es pot explicar per una evolució popular habitual del grup rs>s", ha explicat la institució en un comunicat.

L'estudi històric i lingüístic conclou que l'evolució del topònim no és obstacle perquè "en la forma gràfica oficial es consigne la r etimològica". La recuperació de la consonant no modifica el gentilici dels nascuts en aquest terme municipi de la comarca dels Ports de Morella. L'AVL remetrà la resolució i aprovació de l'informe a la Direcció general d'Administració Local.