Entre els materials necessaris per a la protecció individual en la crisi sanitària de la Covid-19 estan les mascaretes, per la qual cosa s'ha dictat la resolució per la qual es declara d'emergència el subministrament de 140.000 mascaretes reutilitzables infantils.

Educació invertirà 277.000 euros que van destinats a l'adquisició d'aquestes mascaretes.