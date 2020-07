Oltra, sobre la volta presencial de funcionaris: "Es camina cap a la normalitat. Cal veure persona a persona"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per si es donava per resolt el "conflicte" generat entre conselleries per la volta presencial de funcionaris a la Generalitat.

La vicepresidenta ha recordat que aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió entre la Conselleria de Justícia i els diferents departaments de la Generalitat per a abordar aquesta qüestió i fer una anàlisi de presencialitat, dels mitjans i de les incidències detectades.

"Fins que no hi haja una vacuna -ha postil·lat- haurem d'estar amb aquestes incidències". I les reunions amb Conselleria es faran regularment. "Es camina cap a la normalitat dins de l'anormalitat que suposa estar exposats a un brot en qualsevol moment i departament de la Generalitat", ha asseverat.

Preguntada per si va haver-hi una norma igual per a la volta de funcionaris en totes les conselleries o si, per contra, va dependre de les capacitats o la situació de cada departament, la consellera ha explicat que va haver-hi un acord del Consell que donava un marc general per a la volta "però no només en l'àmbit de funcionaris, sinó en qualsevol àmbit es fa així", ha dit. "Si el Consell haguera de regular cada situació concreta, faríem una Bíblia", ha postil·lat.

Ha indicat que cada situació és "diferent" i no es pot plasmar en un acord del Consell. "Per a arribar al concret, ho fa cada departament. Dins d'una Conselleria tampoc és igual en cada departament, depén de la realitat física o les circumstàncies de les persones", ha asseverat.

Sobre el teletreball, ha manifestat que en la seua Conselleria l'edat mitjana és de 57 anys, amb el que hi ha patologies incompatibles amb la presencialitat. "I açò s'ha de modular", ha indicat.