Hermoso de Mendoza afirma que se trabaja para "no abrir en falso" el CCR, que estará operativo "en este mandato"

Así lo ha afirmado el alcalde en una intervención en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, sobre la reapertura, usos y actividades de esta instalación. En primer lugar, la concejala del PSOE Eva Loza ha señalado que "uno de los objetivos de este Gobierno es hacer de Logroño una Enópolis, en lo que el CCR va a ser un elemento fundamental, aunque no el único".

Ha citado, en este sentido, diversos usos turísticos para el Centro, renovando contenido expositivo de todos los espacios, sala permanente y temporales, compra de vino o formación, entre otras posibilidades. "Por primera vez Logroño tiene proyecto turístico, y el CCR va a ser un sitio emblemático en este proyecto, estamos trabajando seriamente para abrirlo", ha reseñado.

En palabras del primer edil logroñes, "lo que no queremos es abrirlo en falso, el CCR ha sufrido diferentes avatares, y no es tanto cuándo se abra, que lo veremos en este mandato, si no además hacerlo bien".

En este sentido, ha dicho que la reapertura "será gradual, reflejará un lugar donde todo el mundo relacionado con el vino tendrá lugar". "Lo abriremos cuanto antes, no puedo ahora comprometer una fecha, será lo antes posible, pero no vamos a hacerlo con contenido y no en falso", ha concluido el alcalde.

Por otro lado, y a una pregunta formulada por el PP sobre el cese de la directora del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), el concejal de Patrimonio, Adrián Calonge ha explicado que la instalación tiene que ser sostenible, y ha añadido que aún se siguen haciendo obras para eliminar deficiencias, a lo que ha sumado que, dentro del planteamiento general municipal, se busca su aprovechamiento turístico con otros elementos cercanos, como el Espacio Lagares.

La concejala Penélope Ramírez, que ha planteado la cuestión, ha mostrado sus dudas sobre la gestión del CCR, algo a lo que la concejala de Economía Esmeralda Campos ha argumentado que se trata de "un cambio de gestión en el CCR", y que, ya que está cerrado, se amortiza la plaza de directora, "todo el mundo entiende que no se puede mantener un puesto con salario elevado con un edificio cerrado".