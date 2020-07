Anticorrupció exculpa també l'exdirector de Publicacions de l'IVAM: "Els treballs per a 'Rablaci' els va pagar sa mare"

Així consta en l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, que ha remès el ministeri públic al Jutjat d'Instrucció número 21 davant l'orde de processament dictada en la peça principal del cas IVAM contra Martínez, Ciscar i el seu fill, a més d'un empresari, una funcionària i l'ex-director econòmic administratiu, Juan Carlos Lledó. La fiscal s'adherit així a la petició de sobreseïment realitzada per l'acusat.

Es dona la circumstància que també Anticorrupció ha demanat l'arxiu del procediment obert contra 'Rablaci' en estimar que no era coneixedor ni va participar en la promoció de la seua carrera artística des de l'IVAM. Açò va ser una cosa de la qual es va ocupar sa mare, postil·la.

Sobre Martínez, qui va mantindre una relació professional amb l'IVAM des de juliol del 2004 fins a setembre del 2012, la jutgessa li va processar per redactar textos per a la promoció/construcció de la carrera artística de 'Rablaci' sense existir constància del pagament d'aquests servicis ni per part de Ciscar ni del seu fill.

La Fiscalia difereix. S'han aportat a les actuacions alguns treballs que va realitzar Martínez per a Ciscar en relació amb 'Rablaci' i que la prestació d'aquests servicis a títol particular per a l'exdirectora va començar al gener del 2008 i va finalitzar a principis del 2012.

Pel que fa als treballs dels anys 2009 i 2010, que són els qüestionats en estimar que van poder ser abonats amb fons del museu, la fiscal estima que la investigació no aporta indicis suficients per a considerar que les factures expedides en aquest període per Martínez a l'IVAM encobriren els servicis prestats.

Un dels indicis de criminalitat que descriu la resolució recorreguda és el fet que en aquests anys no es va publicar la revista 'Quaderns de l'IVAM', per la qual cosa Martínez no va poder prestar els servicis en els conceptes de les factures emeses.

Sobre aquest tema, Fiscalia diu que és "cert" que durant 14 mesos no es va editar la revista, però adverteix que aquest no va ser l'únic servici prestat per Martínez al museu, ja que també es va encarregar de corregir i redactar els textos firmats per Ciscar, a més de preparar-li la major part dels discursos de les seues intervencions públiques.

La fiscal, després de comparar els treballs realitzats en anys anteriors i posteriors, així com la retribució mensual percebuda, no veu diferència entre uns anys i uns altres, tant en el nombre de documents confeccionats per al museu com en el preu abonat per ells: "No s'aprecia una reducció dels treballs realitzats per a l'IVAM que poguera haver sigut compensada amb els treballs particulars de 'Rablaci' amb l'únic objectiu de mantindre la seua retribució mensual intacta, ni tampoc es detecta un increment de la facturació habitual dirigida a encobrir els treballs particulars realitzats per a Ciscar".

Així, el ministeri públic considera que la regularitat en la prestació de servicis per a l'IVAM i la seua retribució "obliga a col·legir que les factures abonades a Martínez ho van ser en contraprestació pels servicis prestats i no pels breus escrits que li va encarregar la directora sobre l'obra del seu fill, eliminant la possibilitat que foren pagats amb fons públics".

Quant al cobrament dels servicis particulars per Martínez a Ciscar, els inicials no van ser retribuïts donada la seua simplicitat. Però a partir del 2011, quan va començar a rebre encàrrecs més complexos, és a dir, vinculats directament amb el treball de fi de carrera de 'Rablaci', va decidir pactar amb ella una retribució de 1.000 euros per text entregat.

LA CONTRACTACIÓ

En relació amb la contractació de Norberto Martínez, sobre la qual s'ha indicat que van existir "greus irregularitats administratives" detectades per la Intervenció de la Generalitat, la fiscal també difereix que el processat tinga algun tipus de responsabilitat.

La facturació emesa per Martínez es va perllongar des de juliol del 2004 fins a setembre del 2012 i va percebre un total de 225.281,38 euros, IVA exclòs.

La fiscal indica que la presentació successiva d'aquestes factures per un servici recurrent i necessari per al museu suggereix la presumpta comissió d'un delicte de prevaricació administrativa executada mitjançant un fraccionament fraudulent de contractes. Però assenyala que en la contractació no hauria tingut participació Martínez, ja que va ser decidida "unilateralment" per Ciscar sense que mediara cap col·laboració del recurrent per a eludir la normativa.

"És cert que Martínez és l'emissor de les factures, però ho va fer complint les instruccions d'un dels empleats del departament d'Administració, que li va entregar un model de factura per a la seua expedició al museu", sosté la fiscal.