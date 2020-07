Coronavirus.- Sanitat confirma que els últims quatre resultats positius de Rafelbunyol són infeccions passades

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Salut Pública ha finalitzat l'estudi de casos amb els quatre que quedaven pendents del resultat definitiu. Tots ells corresponen a infeccions passades, per la qual cosa es descarten com a part del brot detectat la passada setmana.

Per tant, segons concreta Sanitat, en una primera fase van donar positiu set persones, de les quals sis han rebut ja l'alta. En una segona fase també van donar positiu altres 7 persones, encara que en aquest cas cinc d'elles corresponen a infeccions passades, com ha determinat la prova sanguínia d'alt rendiment Elisa i, en aquests moments, solament hi ha dos casos actius d'aquests últims.