Investigan al ex alcalde de Calasparra por la adjudicación de una escuela infantil

Según la querella formulada por el Ministerio Fiscal, para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto no se incoó expediente administrativo alguno y su adjudicación se realizó al margen de las normas de procedimiento, lo que podría constituir un delito continuado de prevaricación de los artículos 404, en relación con el artículo 74 del Código Penal.

Además, la acusación pública pedía que se investigara si hubo otro delito de prevaricación consistente en la adjudicación del contrato de obra a una Unión Temporal de Empresas "con pleno conocimiento de que las mejoras ofertadas eran de imposible realización para una pequeña empresa como lo demuestra el hecho de las continuas dilaciones y la declaración en concurso de acreedores de la empresa cesionaria".

Hasta el momento, todos los investigados se ha acogido a su derecho a no declarar. Este martes lo hicieron el ex alcalde y los dos arquitectos, y en la mañana de este miércoles los dos gerentes de las constructoras que integraban la UTE, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.

Al inicio de las comparecencias señaladas este miércoles, la juez tras comunicar a las partes que no apreciaba que concurriera en ella causa de abstención, planteó a los letrados de los investigados y acusaciones particulares presentes en dicho acto si entendían que concurría alguna causa de recusación, a lo que todos han manifestado que no pretendían plantearla. La misma se ha trasladado por escrito a los abogados del ex alcalde y los dos arquitectos, al no comparecer en el día de hoy.