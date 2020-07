La Asamblea tramitará una iniciativa de VOX para modificar el Código Civil y que la custodia compartida sea preferente

La propuesta, que ha contado con los votos a favor de PP, Cs y VOX, planteaba, según ha expuesto el portavoz de VOX, Juan José Liarte, que el régimen de custodia compartida pase a ser el régimen general, atendiendo al mayor interés del menor, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la Carta Europea de Derechos del Niño. A su juicio, una custodia compartida "reduciría los conflictos" y permitiría a los niños "mantener el equilibrio afectivo" con ambos progenitores.

La iniciativa ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos, aunque desde ambos grupos parlamentarios se ha matizado que se introducirán mejoras en la misma. Una vez se tramite la iniciativa en la Asamblea, ésta se remitirá al Congreso de los Diputados.

Desde el PP, la diputada Miriam Guardiola ha afirmado que su grupo apoya la iniciativa, aunque consideran que el texto es "mejorable". Según ha dicho, en cualquier reforma de este tipo "debe prevalecer siempre la protección y salvaguarda del interés superior del menor".

Por parte de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha apuntado que el ordenamiento jurídico también debe dar respuesta al principio de igualdad. "Los menores tienen dos progenitores y por ello el derecho de mantener la misma relación con ambos", ha asegurado durante su intervención. A su vez ha añadido que en el partido naranja son partidarios de que en la ley se incluyan también medidas "en las que se establezca de manera real y compartida la custodia familiar y no como ahora que solo es compartida en un 17,9%".

En contra de esta modificación se han posicionado PSOE y Podemos. La socialista Toñi Abenza ha expuesto durante su intervención que si "de verdad VOX quiere la igualdad entre hombres y mujeres" lo que debe hacer es apoyar la ampliación del permiso de paternidad, la creación de plazas de educación infantil de 0 a 3 años y la aplicación de la ley de dependencia, entre otros.

La diputada del PSOE ha dejado claro que su grupo se muestra a favor de la custodia compartida, pero "sin las imposiciones" de VOX. En ese sentido ha recordado que en 2017 una de cada tres separaciones acabó en custodia compartida, el 30,2 por ciento, casi el triple que hace 10 años.

La portavoz de Podemos, María Marín, por su parte, le ha recordado al diputado de VOX que su grupo rechazó firmar la Declaración de los Derechos del Niño.

"Eso es una contradicción importante", ha dicho señalando que "no se puede pretender un régimen de custodia compartida cuando antes de la separación no se han compartido ni las tareas domésticas ni el cuidado de los menores. La corresponsabilidad tiene que existir desde la cuna y no cuando una persona se separa, con qué derecho se impone cuando una persona se separa", se ha preguntado. Marín, no obstante, espera que "la sociedad avance hacia esa corresponsabilidad compartida".