La Policia Local de València prepara un nou protocol davant possibles rebrots

La Policia Local de València disposarà d'un nou protocol d'actuació per a afrontar possibles rebrots de la pandèmia de Covid-19. Un dels primers canvis que experimentarà la plantilla del cos municipal és la reorganització horària que s'establirà fins a desembre, ha avançat aquest dimarts el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en una compareixença en la qual ha fet balanç les actuacions policials durant l'estat d'alarma.

"El coronavirus ha arribat per a quedar-se, encara que no sabem per quant temps. Estem treballant amb un nou protocol per a organitzar la plantilla i les seues rutines i així poder actuar en un hipotètic repunt. Ja sabem com fer-ho", ha afirmat l'edil, qui ha detallat que primer s'habilitarà fins a desembre un horari nou i específic per a Policia Local i que després s'actuarà segons les necessitats.

Cano també ha anunciat la intenció de la seua regidoria de crear "una estructura de mediació policial online" per a "la resolució de conflictes" veïnals de manera "àgil" i "el més ràpida possible".

Segons ha dit, la majoria són "menors" però ha destacat que "si no tenen una solució ràpida poden enquistar-se i generar més problemes", per la qual cosa ha apuntat la decisió de "treballar en la construcció" d'aqueix servei. El responsable municipal de seguretat ha assenyalat que l'objectiu és "buscar punts de trobada" i ha valorat la possibilitat d'aprofitar per a això les "eines informàtiques" ja existents.

En la seua opinió, durant l'estat d'alarma, l'acció de mediació de la Policia Local ha sigut "fonamental", ja que els conflictes entre veïns han augmentat fins a "un 82%, principalment per molèsties a causa del soroll o olors" --el servei de mediació va resoldre satisfactòriament un 79%--.

Cano ha considerat "exemplar, en línies generals, per complir amb les normes i pel que suposa complir-les", el comportament dels residents a València durant el confinament, així com "molt positiva" l'actuació en matèria de seguretat ciutadana. "La societat valenciana ha integrat que el seu comportament era la primera barrera en la lluita contra el coronavirus", ha manifestat.

Serveis més actius

Els serveis que més han crescut durant l'estat d'alarma han sigut els relacionats amb la policia administrativa, que inclouen els relacionats amb incompliments del confinament. Mentre que de l'1 de gener al 14 de març de 2020 es van registrar 7.616 en aquest apartat, aquestes xifres es van incrementar fins a les 26.222 durant l'estat d'alarma, entre el 15 de març i el 21 de juny.

La Policia Local va portar a terme en aquest temps 2.490 controls de trànsit, 305 actes a locals, 14.011 actes a persones i 21 detencions per incomplir el confinament.

Els districtes amb més incompliments de l'estat d'alarma han sigut Poblats Marítims, Quatre Carreres, Benicalap i Ciutat Vella. Quant a incompliments de locals destaquen Ciutat Vella i Poblats Marítims. Les telefonades al 092 també van augmentar, especialment en la primera setmana de confinament (de 6.104 a 8.610) i per dubtes de la ciutadania.

En xifres

26.222 serveis relacionats amb l'estat d'alarma va prestar la Policia Local la setmana del 15 de març al 21 de juny.

955 intervencions de trànsit va realitzar la Policia la setmana prèvia al confinament. Set dies després, van caure fins a 191.

425 actuacions es van arribar a registrar al mes sobre seguretat ciutadana durant l'estat d'alarma, enfront de les mil habituals.

248 morts s'han registrat a València per Covid-19 des que va començar la pandèmia al març.