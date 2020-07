Mario Vaquerizo se quita grasa en la zona del pecho en su última operación de cirugía estética

Mario Vaquerizo ha sorprendido a todos al pasar nuevamente por el quirófano para un retoque. El artista, marida de Alaska desde hace décadas, anunció la semana pasada en LOS40 que iba a retocarse el pecho.

"La gente piensa que me quiero poner tetas, pero no. Me voy a quitar una grasita que se me ha acumulado en esa zona, algo normal en los hombres que van cumpliendo años", contó el cantante.

Este martes, el colaborador de la emisora de radio quiso dar los detalles de la misma. "Estoy recién operado pero me encuentro muy bien, he pasado un buen postoperatorio y ayer me hice mi primera cura", tranquilizó a los fans, pendientes de él durante toda la semana.

"Si hay cosas que te hacen sentirte mal y lo puedes solucionar, pues adelante"

Eso sí, quizá no haya sido una buena idea operarse ahora. "Como yo soy una persona muy absurda, me he operado en el mes de junio, el más caluroso del año y con la faja que llevo imagínate", comentó. Aunque no lo leva mal. "Os digo una cosa, le he pillado el punto al mundo faja, me gusta ir apretado".

Siempre del lado de la cirugía estética para quitar aquellos complejos que las personas tienen, Vaquerizo lanzó un mensaje. "Todo lo que nos evite sufrir, hay que aplaudirlo, y todos los avances médicos lo consiguen, incluido los de la medicina estética. Si hay cosas que te hacen sentirte mal y lo puedes solucionar, pues adelante".